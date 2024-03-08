شرطة دبي واتحاد الرياضات الجوية يوقعان مذكرة تفاهم

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، واتحاد الامارات للرياضات الجوية، مذكرة تفاهم لمواصلة التعاون المشترك القائم بين الطرفين، خلال القمة الشرطية العالمية في نسختها الثالثة والتي جاءت تحت شعار "توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر آمناً"، في مركز دبي التجاري العالمي.

وقّع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، رئيس مجلس الرياضيين، الدكتورة مريم أنس المطروشي، وعن اتحاد الرياضات الجوية الامين العام، محمد يوسف.

وتقضى المذكرة بان تقوم القيادة العامة لشرطة دبي برعاية البطولات المشتركة وتوفير المرافق لتنظيم البطولات ورصد جوائز للمشاركين والفائزين وتشكيل فرق عمل ولجان مشتركة لتحقيق الاهداف المنشودة للجانبين وفي المقابل يقوم اتحاد الامارات للرياضات الجوية بدعوة الفرق للمشاركة المحلية والاقليمية والدولية والمشاركة في جميع فعاليات القافلة الرياضية



وأكدت الدكتورة مريم أنس المطروشي، بأن توقيع المذكرة خلال القمة الشرطية العالمية في نسختها الثالثة، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي واتحاد الإمارات للرياضات الجوية على توطيد أواصر التعاون بينهما في المجال الرياضي عامة والرياضات الجوية بشكل خاص بما يحقق الأهداف المُشتركة، وتعزيز الشراكة بينهما.

وثمّنت الدكتورة مريم أنس المطروشي علاقة التعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية والتي تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص خاصة في المجال الرياضي.

ووجه محمد يوسف الشكر الى اسرة شرطة دبي بقيادة الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على اهتمامه ودعمه للأحداث الرياضية عامة والرياضات الجوية خاصة منوها الى ان هناك شراكة مجتمعية مع شرطة دبي منذ تأسيس الاتحاد أثمر عن التطور الكبير الذي تشهده الرياضات الجوية الاماراتية.