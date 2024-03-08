ختام كأس تحدي دبي للبولو "السبت"

تُختتم "السبت"، منافسات بطولة كأس تحدي دبي للبولو بإقامة المباراة النهائية والتي ستجمع فريق الباشا بقيادة هاني جابشي، مع فريق بهانسالي بقيادة ريتشي بهاتسالي، عند الـ4:30، ويسبقها مباراة الترضية، والتي تجمع فريقي الحبتور بقيادة حبتور الحبتور، وباور هورس بقيادة توماس بلاسيوس.

وكان فريق الباشا، قد صعد للمباراة النهائية بعد تغلبه في نصف النهائي على فريق باور هورس وبنتيجة تسعة اهداف مقابل ثلاثة اهداف ونصف، فيما صعد بهانسالي، على حساب فريق الحبتور، بفوزه بنتيجة تسعة اهداف ونصف مقابل ستة اهداف.

وأقيمت البطولة على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة اربعة فرق وبهانيكاب من 8 الى 10 جول.