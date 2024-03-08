الامارات تستضيف كأس السفراء للبولو تحضيرا لمونديال 2026

منح الاتحاد الدولي للبولو، الامارات حق استضافة احدى جولات بطولة كاس السفراء "امباسادور"، والتي ينظمها بشكل سنوي في ستة مدن عالمية مختلفة.

وجاء هذا القرار من جانب الاتحاد الدولي للبولو، لدعم الاستعدادات التي يقوم بها الاتحاد الاماراتي للعبة لاستضافة كأس العالم للبولو " الامارات 2026 " وهو الحدث الابرز بمنطقة الشرق الأوسط على صعيد البولو.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تنسيقا عاليا المستوى بين الاتحاد الدولي للبولو واتحاد الامارات للبولو، بشأن العديد من الموضوعات التي تخص التحضيرات لاستضافة كأس العالم وأسفر التنسيق عن استضافة احدى جولات بطولة كاس السفراء "امباسادور" خلال شهر ديسمبر المقبل، كما تم الاتفاق مع الاتحاد البريطاني على مشاركة نخبة من اللاعبين الوطنين في بطولاتهم المحلية لتجهيزهم قبل خوض غمار كأس العالم .

وقال نائب رئيس اتحاد البولو سعيد بن دري، ان اتحاد الامارات يُنسق بشكل دائم مع الاتحاد الدولي لوضع خطة طموحة سواء على صعيد الاعداد أو التحضير للاستضافة البطولات العالمية وكذلك على صعيد اعداد المنتخب الوطني، الامر الذي من شأنه أن يُسهم في تطوير المستوى من الجانبين الفني والتنظيمي، والمساهمة في نشر اللعبة محليا وإقليميا.

وأضاف: "اتحاد البولو عمد مؤخرا الى تطبيق نظام كاميرات حكام المباريات لمراقبة اللاعبين خلال مباراة نهائي كأس دبي الذهبية تمهيدا لتعميم التجربة والاستفادة من تطبيقها قبل كاس العالم "2026".

وأوضح: "هذا النظام يُتيح للحكام تثبيت كاميرات، على السطح الامامي للقبعة التي يرتديها اللاعبين لتسجيل تصرفاتهم اللاعبين والعودة اليها لتصويب القرارات التحكيمية في حالة وجود خلاف بين الحكام على القرارات وهي اشبه بما بتقنية الفار المطبقة في مباريات كرة القدم".