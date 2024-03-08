«كلاسيكو» عيناوي - وحداوي في نهائي «كأس المحترفين»

تأهل العين بشق الأنفس إلى المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، بعدما تخطى ضيفه اتحاد كلباء في لقاء الإياب، أمس، بركلات الترجيح (2-0)، على الرغم من خسارته في الوقت الأصلي بهدفين دون رد، على استاد هزاع بن زايد، إذ كانت النتيجة نفسها التي انتهت عليها مواجهة الذهاب لمصلحة العين.

وسجل هدفي اتحاد كلباء، الإيطالي دانييل بيسا، والبرازيلي غوستافو سيلفا، بواقع هدف في كل شوط.

كما صعد الوحدة للمباراة النهائية على حساب الوصل، بعدما ألحق به خسارة كبيرة هي الأولى له هذا الموسم، بأربعة أهداف دون رد، معوّضاً خسارته ذهاباً 1-2. وسجل الأهداف أحمد نور الله (12)، وفاكوندو كروسبزكي (40)، وعمر خريبين (82)، ولوكاس بيمينتا (89).

خالد عيسى بطل الركلات

ويدين العين - في هذا الانتصار - لحارس مرماه خالد عيسى الذي تصدى لثلاث ركلات ترجيح، فيما سجل ضربتي العين، سفيان رحيمي ويحيى نادر.

واستغل مدرب العين، الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المواجهة بالدفع بعدد من اللاعبين الشبان والبدلاء، مع احتفاظه بالتشكيلة الأساسية على مستوى حراسة المرمى وخط الدفاع، في إطار التحضيرات التي يُخطط لها قبل لقاء النصر السعودي، الإثنين المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الأندية الآسيوية.

وعلى الرغم من سيطرة العين على مجريات اللعب في الشوط الأول، فإن اتحاد كلباء كان الأكثر تهديداً للمرمى بـ10 محاولات، مقابل ثلاث فقط لأصحاب الأرض، إذ استطاع الفريق الضيف - من هجمة منظمة - أن يُسجل هدفه الأول من تمريرة لياندرو التي وضعت دانييل بيسا في مواجهة مع حارس العين ليُسجل منها هدف التقدم (45+1).

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات «النمور» قائمة لتسجيل هدف آخر ليُهدر البديل جوناتاس سانتوس، فرصة خطرة، عندما انفرد بمرمى حمد المنصوري دون مضايقة دفاعية، لكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيمن (62).

وأنصفت كرة القدم اتحاد كلباء حينما منحته الهدف الثاني في الدقيقة (83) من تسديدة غوستافو سيلفا التي ارتطمت بأقدام أحد مدافعي العين، وخدعت الحارس خالد عيسى واستقرت عن يساره.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للعين.