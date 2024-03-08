أحمد بن محمد يبحث مع سفير فرنسا التعاون الرياضي والأولمبي

استقبل سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، نيكولاس نيمتشينو سفير فرنسا لدى الدولة، وذلك في أبراج الإمارات بدبي.

واستعرض الجانبان تطور علاقات التعاون بين الإمارات وفرنسا في ضوء روابط الشراكة التاريخية بين البلدين، وفي جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية، كما تم بحث آفاق تعزيز التعاون في مجال الرياضة، بما في ذلك تبادل الزيارات والخبرات في مجال تنظيم واستضافة البطولات الكبرى، وإعداد الرياضيين وتأهيلهم وتجهيز المنشآت الرياضية، بما يدعم مسيرة التطوير الرياضي في البلدين.

واستعرض اللقاء النهضة الرياضية التي تشهدها الدولة في ضوء الاهتمام والدعم الكبيرين من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، وأثر ذلك في تعزيز مسيرة الحركة الأولمبية في الدولة، والارتقاء بواقع الرياضة الإماراتية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، في ضوء الجهود المبذولة في اتجاه الوصول بالرياضة الإماراتية إلى أعلى مستويات التميّز، وتأكيد فرص تحقيق أفضل النتائج في كل المناسبات والأحداث والاستحقاقات الرياضية الدولية.

وأعرب سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص أمنياته بكل التوفيق لمدينة باريس وفرنسا في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ33 المقرر انطلاقها في الـ26 من يوليو المقبل حتى 11 أغسطس المقبل، والألعاب البارالمبية التي تقام منافساتها من 28 أغسطس حتى الثامن من سبتمبر المقبل.

وجرى خلال اللقاء استعراض الاستعدادات الجارية في باريس لإقامة الأولمبياد الذي تستضيفه فرنسا للمرة الثالثة.

من جهته، أعرب السفير الفرنسي عن تقديره للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، وما تتبنّاه من نهج تنموي رائد يقوم على استشراف المستقبل، مؤكداً حرص بلاده على توثيق روابط التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي.

حضرت اللقاء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، والأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، فارس محمد المطوع.

• نيكولاس نيمتشينو عبّر عن تقديره للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات.