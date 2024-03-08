إطلاق سلسلة بطولات الأكاديمية الآسيوية لناشئي الغولف

أعلن اتحاد الإمارات للغولف، والأكاديمية الآسيوية للمواهب الناشئة، عن إطلاق النسخة الأولى من سلسلة بطولات الأكاديمية الآسيوية لناشئي الغولف برعاية شركة «أوبتيماس»، التي تتضمن 25 حدثاً في روزنامة الموسم الحالي 2024، في مختلف دول آسيا والمحيط الهادئ.

ويستضيف نادي العين للفروسية والرماية والغولف، من 11 إلى 14 أبريل المقبل، الجولة الافتتاحية للسلسلة التي تطوف ستة بلدان، هي: الإمارات، فيتنام، إندونيسيا، تايلاند، الهند، ماليزيا.

وتهدف السلسلة، إلى توفير مزيد من الفرص للمواهب الناشئة من اللاعبين الهواة من الفئات السنية من 13 عاماً إلى 23 عاماً لكل من بلدان آسيا وإفريقيا.