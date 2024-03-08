المنصوري يعود من المشاركة في كأس البرتغال للدرّاجات

عاد درّاج المنتخب الوطني أحمد المنصوري من المشاركة في بطولة كأس البرتغال، وهي إحدى البطولات العالمية ذات التصنيف الأول في الدرّاجات، والتي شارك فيها من أجل الإعداد الأخير للمرحلة الأهم والأقوى، وهي المشاركة في بطولة كأس الأمم في هونغ كونغ.

وشارك أحمد المنصوري في البطولة برفقة شقيقه محمد المنصوري، وبقيادة مدرب المنتخب يوسف ميرزا، حيث أقام اللاعبون معسكراً خارجياً، استمر من 28 فبراير إلى الرابع من مارس، واختتم المعسكر بالمشاركة في سباق الأومنيوم بوجود الدرَّاجين أحمد ومحمد المنصوري.