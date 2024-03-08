عبدالحميد إبراهيم يتقلد النجمة الـ 60 في بطولات السلة

أضاف عميد مدربي كرة السلة الإماراتية عبدالحميد إبراهيم، اللقب الـ60 إلى مسيرته الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، بقيادته مساء الثلاثاء الماضي فريق الشارقة لإحراز لقب بطولة «الشارقة الدولية» في نسختها الرابعة، عقب الفوز في المباراة النهائية على فريق الأنطوني اللبناني بواقع (81-74).

وأعرب عبدالحميد عن سعادته لإحراز اللقب، والوصول على الصعيد الشخصي للقب الـ60 في مسيرته في عالم التدريب.

وقال عبدالحميد لـ«الإمارات اليوم»: «أتوجه بالشكر لإدارة النادي على دعمهم المستمر لفريق السلة، إذ مثّلت بطولة (الشارقة الدولية) فرصة سانحة لعودة انسجام الفريق، خصوصاً مع عودة لاعبينا الدوليين بعد التزامهم منذ يناير الماضي مع المنتخب الوطني».

وأوضح: «فترة التوقف الطويلة لمنافسات الدوري المحلي منذ 11 يناير الماضي، جعلت بطولة (الشارقة الدولية) التي انطلقت في 29 فبراير الماضي، محطة مهمة في الحصول على مباريات قوية، تسهم في تحقيق غايات عدة، أهمها عودة انسجام لاعبينا الدوليين مع بقية عناصر الفريق، كون انطلاقة البطولة جاءت بعد ثلاثة أيام من عودة اللاعبين من المنتخب، إضافة إلى ارتفاع المستوى التنافسي للاعبين ضمن خريطة الإعداد لاستكمال الدوري».

وأضاف: «على الرغم من فوز الشارقة بالبطولة، فإن تحقيق الغايات المنشودة من هذه البطولة لم يكتمل، كوننا للأسف سنعاني مجدداً توقف المباريات، بعد أن أصدرت لجنة المسابقات يوم الإثنين الماضي الجدول الجديد الخاص باستكمال الدوري، وحددت فيه موعد انطلاق الدور نصف النهائي الذي تأهل إليه الشارقة مبكراً، في 28 مارس الجاري».

وعن مسيرته الطويلة في اللعبة، قال عبدالحميد: «فخور بما حققته على مدار أكثر من ثلاثة عقود، منذ بداياتي الأولى مع الوحدة عام 1990، في مسيرة شهدت إهداء سلة الإمارات لقبها الأول تاريخياً في بطولة الأندية الخليجية الأبطال عام 1993، إلى جانب إنجازات خارجية من بينها قيادة فريق الاتحاد السعودي إلى إحراز لقب الأندية الآسيوية في 2001، قبل إهداء (سلة الإمارات) أولى ميدالياتها في الأندية الآسيوية بقيادة الوصل لإحراز برونزية نسخة 2008، وأُتبعت بإهداء السلة الإماراتية اللقب الأول تاريخياً في بطولات الأندية العربية عام 2011 مع نادي الشارقة».

واختتم: «فخور بما حققته من إنجازات مع فريق الشارقة في المحطات التدريبية الأربع التي ربطتني مع (الملك)، ومنها التتويج بلقب بطولة الأندية الخليجية لمرتين متتاليتين عامي 2018 و2019 وجاءت برقم قياسي غير مسبوق في تاريخ البطولة على صعيد الانتصارات المتتالية (11 انتصاراً في النسختين)، إلى جانب حصولي مع الفريق على درع الدوري العام مرتين في موسمي 2003-2004 و2019-2020، وكأس السوبر وكأس رئيس الدولة، وكأس نائب رئيس الدولة وكأس الاتحاد».

أرقام في مسيرة عبدالحميد إبراهيم:

ـ حقق 60 لقباً في مسيرته مع السلة التي امتدت أكثر من ثلاثة عقود.

ـ أول فريق درّبه كان الوحدة عام 1990.

ـ أول ألقابه الخارجية كان في البطولة الخليجية مع الوحدة عام 1993.

ـ قاد الاتحاد السعودي للقب الأندية الآسيوية في 2001.

ـ قاد أندية الوحدة والشارقة والوصل والنصر، وخارجياً المنامة البحريني والاتحاد السعودي والجيش السوري.

ـ سبق له تدريب منتخبي الإمارات والبحرين.

ـ أحرز برونزية الأندية الآسيوية مع الوصل في 2008.

ـ حاز لقب بطولة الأندية العربية مع الشارقة سنة 2011.

ـ أحرز بطولة الأندية الخليجية مع الشارقة لعامي 2018 و2019.

ـ حصد في 2021 جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي عن فئة المدرب المحلي.