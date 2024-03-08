سباق السيدات يفتتح مهرجان أبوظبي للقدرة اليوم

ينطلق اليوم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة سباق السيدات للقدرة لمسافة 100 كلم، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي للقدرة الذي تنظمه القرية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

ويشتمل المهرجان أيضاً على سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم غداً السبت، والسباق المفتوح لمسافة 120 كلم الأحد، وتم تقسيم سباق السيدات إلى أربع مراحل، وتبلغ الأولى التي تم ترسيمها باللون الأزرق 35 كلم، والثانية باللون الأصفر 25 كلم، ثم الثالثة باللون الأحمر 20 كلم، والمرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض، وتبلغ مسافتها 20 كلم.