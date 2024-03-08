محمد شاهين حكماً في «دولية عُمان لبناء الأجسام»

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ترشيح عضو مجلس الإدارة، الحكم الدولي محمد شاهين الحوسني، للمشاركة في تحكيم بطولة عُمان الدولية لبناء الأجسام والفيزيك، التي تنطلق اليوم، تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية مع اللجنة العُمانية لبناء الأجسام بتبادل الخبرات والتعاون المشترك بين الجانبين، واستثماراً لما يتمتع به حكام بناء الأجسام الإماراتيون من كفاءة وتميّز على المستويين الذهني والفني.