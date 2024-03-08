كأس منصور بن زايد لكرة القدم تنطلق الإثنين

برعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سحبت قرعة النسخة الـ11 لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، التي ستنطلق يوم الإثنين المقبل، على ملعب فندق قصر الإمارات بمشاركة 16 فريقاً.

وأسفرت نتائج القرعة عن وجود فريق مدارس الإمارات الوطنية بطل آخر نسختين، في المجموعة الأولى، إلى جانب فرق مكتب البعثات الدراسية، ومكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، والأرشيف والمكتبة الوطنية.

فيما ضمت المجموعة الثانية فرق قطاع الخدمات المساندة، ومكتب الشؤون الخاصة، والمركز الوطني للمناصحة، ونادي سيتي غولف، وحلت فرق مكتب الأمين العام ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع، ومركز جامع الشيخ زايد الكبير، ودائرة القضاء في المجموعة الثالثة.

وشهدت المجموعة الرابعة وجود فرق مكتب الشؤون القانونية، ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، وفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل البطولة التي ينظمها ديوان الرئاسة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، بحضور ممثل ديوان الرئاسة خالد السويدي، وعضو اللجنة الفنية للبطولة ماجد الخلاصي، إلى جانب ممثلي الشركات الراعية: ممثل شركة رويال جت ناصر الظاهري، وممثل شركة مركاتور للسياحة والسفر محمد الزعابي، وممثل فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، عيسى المهيري.

وتقام البطولة بالتعاون مع اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين. وستدار المباريات من قِبل حكام دوليين، إلى جانب مشاركة حكام من دول الخليج العربي.

كما رصدت اللجنة المنظمة للبطولة، جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جائزة لأفضل لاعب وحارس مرمى وإداري، إلى جانب هداف البطولة، كما تم رصد جوائز قيّمة للجماهير، وتخصيص منطقة للجماهير، مزودة بالمشروبات الساخنة والباردة والوجبات الخفيفة، لخلق أجواء اجتماعية للجماهير والعائلات.