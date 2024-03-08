135 خيلاً تتنافس على ألقاب الأمسية الأخيرة في «كرنفال سباقات دبي»

تتنافس 135 من خيرة الخيول المحلية والدولية على ألقاب الأشواط التسعة في الأمسية الأخيرة من «كرنفال سباقات دبي»، قبل انطلاق «كأس دبي العالمي» في 30 مارس الجاري.

وتضم الأمسية البالغ إجمالي جوائزها 1.7 مليون درهم، شوطاً وحيداً خُصص للجياد العربية الأصيلة، مقابل ثمانية أشواط خُصصت للخيول المهجنة الأصيلة، في فرصة أخيرة للخيول لاختبار قدراتها قبل الأمسية الأغلى (كأس دبي العالمي).

ويُستهل الشوط الأول في الخامسة والنصف عصراً، بانطلاق سباق «مزرعة الروية» للخيول العربية الأصيلة، البالغ إجمالي جوائزه 300 ألف درهم، والمصنف ضمن سباقات الفئة الثانية (غروب 2) لمسافة 1600 متر عشبي، في شوط استقطب 16 خيلاً، يبرز منها «هيروس دي لاغارد» بإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، القادم من انتصار مستحق الشهر الماضي في سباق «واحة ليوا» لخيول الفئة الثانية (غروب2) على مضمار أبوظبي، إضافة إلى ثنائية من الخيول المملوكة لخالد النابودة بإشراف المدرب أرنست أورتيل، ممثلة بـ«إيه أف العجاج» وزميله في الإسطبل «إيه أف مقام».

وتواصل الإثارة طريقها إلى الشوط الخامس (دبي داون تاون) المخصص للخيول من عمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر عشبي، وتبلغ جوائزه 210 آلاف درهم، وسط منافسة لـ15 من خيرة جياد مسافة الميل، يتقدمها الجواد الأعلى تصنيفاً «رويال دبي» بشعار سعيد الرحومي وإشراف لوسي بوتي.

ويدخل دائرة المنافسة على اللقب، الجواد «نبراس باشن» المملوك لسعيد الطاير، وإشراف المدرب إسماعيل محمد، الطامح للانتصار الأول على مضمار «ميدان».