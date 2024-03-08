كأس الإمارات الدولية للسباحة تنطلق اليوم

ينظم اتحاد السباحة بطولة كأس الإمارات الدولية للسباحة دبي 2024، (المجرى الطويل 50 متراً) التي تنطلق اليوم وتستمر على مدار ثلاثة أيام، في مجمع حمدان الرياضي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وأكاديمية إيبكس الرياضية، بمشاركة 1200 سباح وسباحة من 100 جنسية مختلفة يمثلون 55 نادياً حكومياً وأكاديمية خاصة.

وأكد رئيس لجنة تسيير الأعمال في الاتحاد، عبدالله الوهيبي، أن البطولة تأتي كجزء من سلسلة كأس السباحة الهادفة إلى دعم رؤية اتحاد الإمارات للسباحة في تقديم فرص للتطوير المستمر، ودعم مجتمع السباحة ورفع الكفاءة الفنية للسباحين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تم تصميم هذه البطولة للمستوى العالي والتنافسي، وهي مخصصة للسباحين الذين يتنافسون بانتظام، ويتمتعون بخبرة واسعة في البطولات، ويتم تأهيلهم للالتحاق بمنتخبات بلادهم».