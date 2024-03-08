«دبي الرياضي» وأكاديمية يوفنتوس يطلقان دورة تأهيل لمدربي كرة القدم

أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق دورة تأهيل مدربي كرة القدم، بالتعاون مع أكاديمية نادي يوفنتوس التي ستتولى استقدام المحاضرين من الكوادر التدريبية لنادي يوفنتوس لتطوير الكوادر التدريبية العاملة بالدولة، خلال الفترة من 31 مايو إلى الثاني من يونيو 2024.

جاء ذلك خلال لقاء أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، مع نجم الكرة الإيطالية ونادي يوفنتوس السابق جورجيو كيليني، بحضور عدد من لاعبي أكاديمية يوفنتوس في دبي، وتم خلال اللقاء بحث برنامج الدورة الأولى من نوعها التي تنظمها أكاديمية يوفنتوس خارج أوروبا، وتوفير سبل النجاح لها لتحقيق أهدافها في الارتقاء بمستوى الكوادر الفنية والتدريبية العاملة في الدولة. وعبّر سعيد حارب عن تقديره للعمل الكبير الذي تقوم به أكاديمية يوفنتوس في استقطاب وتطوير الموهوبين، وتنمية قدرات اللاعبين في مختلف الفئات العمرية، وهي الجهود التي أسفرت عن فوز فريق أكاديمية يوفنتوس في دبي في البطولة العالمية، كما أكد أن يوفنتوس يعد من الأندية المرموقة ذات الإرث الكبير، التي تتمتع بشعبية واسعة واحترام كبير في جميع القارات.

بدوره، عبّر أسطورة نادي يوفنتوس لكرة القدم، جورجيو كيليني، عن سعادته بالوجود في دبي، وزيارة مجلس دبي الرياضي، وقال: «إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في دبي لإطلاق أول ورشة تدريبية لنادي يوفنتوس خارج أوروبا، أنا أؤمن بشدة بأهمية التعليم التدريبي في نمو اللاعبين، وقد رأيت ذلك طوال مسيرتي المهنية، ولهذا السبب من المهم التركيز على إعداد المدرب، وتحسين مهاراته للحفاظ على مشروع ناجح للاعبين الشباب ليصبحوا مثل لاعبي يوفنتوس، وذلك لا يشمل التطوير الفني فحسب، بل يركز على حياة لاعبنا الشاب، مع التركيز على نموه، وأكاديمية يوفنتوس في دبي مثال مشرق للتميّز داخل الملعب وخارجه».

وقدم النجم الضيف شرحاً عن الدورة التي توفر فرصة فريدة للمدربين في دولة الإمارات لفهم منهجية أكاديمية يوفنتوس في التدريب، والحصول على معلومات شاملة عن آليات التدريب، والتي سيتم فيها شرح الرؤى التقنية والأداء وعلم النفس الرياضي، وغيرها الكثير من الموضوعات الفنية.

محاضرات نظرية وميدانية

تتضمن الدورة التي تستمر ثلاثة أيام محاضرات نظرية، إضافة إلى ملاحظات ميدانية، بمساعدة طاقم ولاعبي أكاديمية يوفنتوس دبي، وستركز جميع الأنشطة على مدربي اللاعبين في الفئة العمرية من 13 إلى 17 عاماً، وفي ختام الدورة سيتم تقييم المدربين، وسيحصل كل مدرب على شهادة مشاركة في ورشة عمل أكاديمية يوفنتوس.