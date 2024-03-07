مشاركة غير مسبوقة في اليوم الرياضي الوطني.. والمدارس تتصدر المشهد

سجّلت النسخة التاسعة من مبادرة اليوم الرياضي الوطني، مشاركة غير مسبوقة في مختلف الفعاليات، المقامة في الدولة بواقع 77 ألفاً و230 مشاركاً من جميع فئات المجتمع، وفقاً للموقع الرسمي لليوم الرياضي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمبادرة متجاوزاً النسخة الماضية من الحدث التي بلغ عدد المشاركين فيها 70 ألفاً.

وفي أجواء رياضية مميزة ومفعمة بالتفاؤل والروح الإيجابية احتفت اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، بفعاليات النسخة التاسعة من الحدث تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، بالتعاون مع نادي شباب الأهلي، بمشاركة مجتمعية واسعة تصدرت فيها المدارس المشهد بعدد 5000 طالب وطالبة، طبقوا خلالها مبادئ التنافس الشريف في عدد من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.

وبدأت فعالية اللجنة الأولمبية الوطنية بمسيرة رياضية، تقدمها كل من أعضاء مجلس إدارة اللجنة، وأعضاء نادي شباب الأهلي، وعدد من الرياضيين والشخصيات العامة وطلاب المدارس، بحضور ممثلي وسائل الإعلام، ليفتتح عقب ذلك برنامج الفعاليات الذي تضمن مباريات تنافسية متنوّعة لرياضات الكرة الطائرة، وكرة القدم، والريشة الطائرة، إلى جانب إجراء عدد من التدريبات الخاصة باللياقة البدنية، التي أشرف عليها مختصّون من الجهات المشاركة في الحدث المجتمعي البارز.

كما شهدت النسخة التاسعة من اليوم الرياضي الوطني جملة من الأحداث الرياضية في مختلف أنحاء الدولة، تنوّعت خلالها الأنشطة والمبادرات والبرامج بمشاركة جميع المراحل العمرية، إذ بلغت نسبة فئة الرجال 23% من العدد الإجمالي للمشاركين، و20% من موظفي الجهات والمؤسسات المختلفة، و16% للسيدات، وبلغت نسبة الأطفال المشاركين 21%، فيما بلغت نسبة مشاركة أصحاب الهمم 10% من العدد الإجمالي، و9% لكبار السن.

وأكّد الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، فارس المطوّع، أهمية هذا اليوم في تجسيد القيم والمبادئ الخاصة بالحركة الأولمبية، ضمن ممارسات رياضية وأحداث كبرى تتميز بالمشاركة المجتمعية، سواء من كبار السن أو الأسر، وكذلك الفئة الخاصة بأصحاب الهمم، الأمر الذي أسهم في تضاعف عدد الفعاليات الرياضية مع انطلاق النسخة التاسعة، وسعي جميع الجهات إلى تنظيم المزيد من الأنشطة المصاحبة وتسجيلها على الموقع الإلكتروني، الذي شهد إقبالاً كبيراً مع البداية الفعلية للحدث.

وثمّن المطوّع توجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتأكيد سموّه أن «ممارسة الرياضة ثقافة مجتمعية عزّزتها قيادتنا الرشيدة، ووفرت لها البيئة الملائمة التي تشجع على استدامتها وزيادة نسبتها مع نشر الإيجابيات المترتبة عليها بين جميع الفئات العمرية، لتصبح نهجاً أساسياً ومكوناً رئيساً في بناء مجتمع دولة الإمارات».

وتقدم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بالشكر والتقدير إلى نادي شباب الأهلي على حُسن الاستضافة والتنظيم لفعاليات اليوم الرياضي الوطني، والتنسيق كذلك مع فرق عمل اللجنة الأولمبية لخروج الفعالية الرئيسة بالصورة المنشودة.

من جهته، أشاد عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس فريق العمل التنفيذي لمبادرة اليوم الرياضي الوطني، عبدالعزيز السلمان، بزيادة نسبة الفعاليات مقارنة بالنسخة السابقة، بما يعكس حجم الاهتمام المتزايد بممارسة الرياضة وتفاعل جميع الفئات مع مبادرة اليوم الرياضي والشمولية التي نجح الحدث في تحقيقها، باستهدافه المؤسسات والجهات والهيئات والأفراد في سلسلة من النشاطات التي لم تتوقف على مدار اليوم في الدولة، الأمر الذي ترجم رسالة المبادرة وعنوانها المتمثل في «الإمارات تجمعنا».

وأضاف السلمان: «يؤكّد اليوم الرياضي الوطني قدرة القطاع الرياضي على القيام بدور فاعل في دعم الالتزام بالتوجهات الحكومية، عبر التشجيع على الممارسات المستدامة وتوعية الرياضيين ومختلف فئات المجتمع بأهمية الاستدامة وسُبل تعزيز الالتزام بها انطلاقاً من النشاطات الرياضية اليومية، إضافة إلى ترسيخ التعاون الفاعل بين مؤسسات القطاع الرياضي والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف الإسهام في الارتقاء بالقطاع الرياضي».

• حضور فاعل لأصحاب الهمم بنسبة 10% من العدد الإجمالي.

• 5000 طالب وطالبة شاركوا في المبادرة، وطبقوا مبادئ التنافس الشريف في عدد من الألعاب الفردية والجماعية.