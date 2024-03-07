اتحاد الكرة يؤجل مباريات مسابقاته بسبب الأحوال الجوية

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تأجيل جميع مباريات مسابقاته المقررة أيام الجمعة والسبت والأحد نظراً لسوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس التي تشهدها مختلف مناطق الدولة خلال هذه الأيام.

وقال اتحاد الكرة في بيان اليوم الخميس: "نظراً للأحوال الجوية وتقلبات الطقس التي تشهدها مختلف مناطق الدولة خلال هذه الأيام قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تأجيل جميع المباريات المقررة يوم غد الجمعة, ويومي السبت والأحد المقبلين لمختلف المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة، وسيتم تحديد موعد المباريات المؤجلة لاحقاً".