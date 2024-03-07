خسر أمام كلباء وأنقذته ركلات الترجيح.. العين في نهائي كأس المحترفين

تأهل العين بشق الأنفس إلى المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم بعدما تخطى عقبة ضيفه اتحاد كلباء بركلات الترجيح 2-0، بعدما تمكن "النمور" من الفوز في الوقت الأصلي بهدفين دون رد في مباراة العودة للدور نصف النهائي، والتي جرت على استاد هزاع بن زايد اليوم الخميس، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت إليها مباراة الذهاب لمصلحة الزعيم.

وسجل هدفي اتحاد كلباء، الإيطالي دانييل بيسا، والبرازيلي جوستافو سيلفا، بواقع هدف في كل شوط.

ويدين العين بهذا الانتصار إلى حارس مرماه خالد عيسى الذي تصدى لثلاث ركلات ترجيح من أصل أربعة أضاعها الفريق الضيف دون تسجيل أي لعبة، فيما سجل ضربتي العين سفيان رحيمي ويحيى نادر.

واستغل مدرب العين، الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المواجهة بالدفع بعدد من اللاعبين الشبان والبدلاء، مع احتفاظه بالتشكيلة الأساسية على مستوى حراسة المرمى وخط الدفاع في إطار التحضيرات التي يُخطط لها قبل لقاء النصر السعودي الاثنين المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الأندية الآسيوية.

وعلى الرغم من أن العين سيطر على مجريات اللعب في الشوط الأول، الا أن اتحاد كلباء كان الأكثر محاولات للوصول للمرمى بـ10 محاولات مقابل ثلاثة فقط لأصحاب الأرض، إذ استطاع الفريق الضيف من هجمة منظمة أن يُسجل هدفه الأول من تمريرة لياندرو التي وضعت دانييل بيسا في مواجهة مع حارس العين ليُسجل منها هدف التقدم

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات "النمور" قائمة لتسجيل هدف أخر ليُهدر البديل جوناتاس سانتوس، فرصة قتل المباراة للعين، عندما انفرد بمرمى حمد المنصوري، دون مضايقة دفاعية ويضع الكرة بجوار القائم الأيمن "62".

وأنصفت كرة القدم اتحاد كلباء حينما منحته التعادل قبل سبعة دقائق من النهاية من تسديدة جوستافو سيلفا، والتي ارتطمت بأقدام أحد مدافعي العين وخدعت الحارس خالد عيسى ولتستقر في الأخير على يساره.