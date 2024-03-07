مهمة صعبة للوحدة وكلباء أمام الوصل والعين

يتحدد اليوم طرفا المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة المحترفين «مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، إذ تقام مباراتا العودة للدور نصف النهائي، فتجمع الأولى العين مع اتحاد كلباء عند الـ5:35 على استاد هزاع بن زايد، فيما يستضيف الوحدة، الوصل على استاد آل نهيان عند الـ8:15.

وستكون الأنظار متجهة نحو ملعب آل نهيان لمتابعة القمة المرتقبة بين الوحدة والوصل، ويأمل الوحدة تعويض خسارته ذهاباً أمام الوصل بهدف مقابل هدفين، وعبور تلك المحطة الصعبة للحفاظ على موسمه الذي ودع فيه بطولة كأس رئيس الدولة من دور الـ16 أمام العين، وابتعد عن المنافسة على لقب الدوري، وكان قبلهما قد ودع البطولة العربية للأندية من مرحلة المجموعات.

ويُدرك مدرب الوحدة، الصربي غوران، أن بقاءه مع «أصحاب السعادة» في الموسم المقبل بات معلقاً بالفوز بكأس المحترفين والتواجد في المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب فرق الدوري.

وأظهر الوحدة تحسناً على مستوى النتائج مع غوران، بفوزه في آخر مباراتين على الجزيرة 3-2 وعلى البطائح 2-1، ما أسهم في تقدمه للمركز الرابع في جدول الدوري، لكن هذا لا يعني أن طريقه سيكون مفروشاً بالورود للخروج بالنتيجة التي يسعى إليها أمام الوصل الذي بات متمرساً في مواجهة الكبار سواء على ملعبه أو خارجه.

ولم يعرف الوصل طعم الخسارة هذا الموسم على مستوى البطولات الثلاث المحلية التي يسير فيها بصورة مذهلة، جعلته الفريق الأفضل هذا الموسم والمرشح الأول لنيل لقب بطولة الدوري.

وحقق الوصل مع مدربه الصربي ميلوش ميلوييفيتش أفضل نتائج له منذ انطلاق دوري المحترفين، فضلاً عن عروضه القوية التي أطربت الجماهير الإماراتية بشكل عام والوصلاوية بشكل خاص.

وفي المباراة الثانية يدخل العين مواجهة اتحاد كلباء وهو في وضعية مُريحة بعدما نجح في الفوز ذهاباً بهدفين دون رد، وهي النتيجة التي قد تدفع مدرب العين الأرجنتيني هيرنان كريسبو لخوض اللقاء بلاعبي الصف الثاني، للحفاظ على عناصره الأساسية التي تستعد لمواجهة النصر السعودي يوم الإثنين المقبل، في عودة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

وفاز العين ذهاباً على النصر السعودي في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين الماضي في العين بهدف دون رد سجله سفيان رحيمي.

ويسعى العين لتأكيد فوزه على اتحاد كلباء الليلة لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، بالوصول إلى النهائي، وتأكيد تواجد «الزعيم» منافساً في كل البطولات التي يُشارك فيها، وكسب معنويات إضافية قبل المواجهة الصعبة ضد النصر في الرياض.

وسيخوض اتحاد كلباء المواجهة بحلة فنية جديدة بعد قرار إدارة النادي إسناد المهمة إلى المدرب العراقي غازي فهد الشمري مدرب فريق الرديف، بعد إقالة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، بسبب تراجع نتائج «النمور» في الفترة الماضية، وآخرها الخسارة على ملعبه من البطائح بهدف مقابل هدفين في الجولة 15 من بطولة الدوري.