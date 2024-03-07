باروت يحرم العروبة تحطيم رقم الأسطورة مارادونا

نجح مدرب دبا الفجيرة عيد باروت، في إيقاف سلسلة انتصارات العروبة في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، بعد أن قاد فريقه للفوز على العروبة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي ضمن الجولة الـ23 من البطولة، كما تسببت هذه الهزيمة في حرمان مدرب العروبة من تحطيم الرقم القياسي لعدد النتائج الإيجابية المتصلة لفريق في دوري الدرجة الأولى والمسجل باسم المدرب الراحل الأسطورة الأرجنتينية ديغو مارادونا، عندما حقق 22 نتيجة إيجابية مع الفجيرة في موسم 2017-2018، حيث فاز الفجيرة في 11 مباراة وتعادل في 11، بينما حقق مدرب العروبة البرتغالي برونو 20 نتيجة إيجابية بواقع 16 فوزاً وأربعة تعادلات في 21 مباراة خاضها الفريق في الموسم الحالي، وكان العروبة على أعتاب تحطيم رقم قياسي صامد منذ سبع سنوات.

ويحتل دبا الفجيرة المركز الرابع في ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 36 نقطة وهو رصيد فريق يونايتد نفسه، الذي يحتل المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة. ويتأخر دبا الفجيرة عن العروبة صاحب المركز الأول بفارق 16 نقطة، بينما يتأخر عن دبا الحصن صاحب المركز الثاني بفارق ثماني نقاط، لكن دبا الفجيرة خاض مباراة أقل من أصحاب المراكز الثلاثة الأولى قبل 13 جولة من ختام الدوري. بدوره وصف مدرب دبا الفجيرة عيد باروت المباراة بأنها حققت مكاسب فنية أخرى، إضافة إلى إيقاف سلسلة الانتصارات وعدد النتائج الإيجابية للمنافس. وقال باروت لـ«الإمارات اليوم»: «أسهم الفوز في تعزيز حظوظ المنافسة على الصعود لدوري المحترفين، إذ إن أي نتيجة غير الفوز كانت ستُعقد الأمور على دبا الفجيرة». وأضاف: «الفوز على المتصدر رسالة معنوية مهمة للاعبي (النواخذة) مفادها أنهم قادرون على تحقيق الفوز في بقية المباريات، خصوصاً أن الفريق أدى مباراة تكتيكية بارزة أمام العروبة، كما أسهم الفوز في تعزيز ثقة الجمهور بالفريق ليواصل دعمه وتشجيعه في المباريات المقبلة».

وختم: «الأهم من الفوز أن يواصل الفريق تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة، وثقتنا كبيرة بذلك بفضل الروح العالية، ودعم إدارة النادي والجمهور».

• حقق الفجيرة تحت قيادة مارادونا 22 نتيجة إيجابية في موسم 2018-2017، بينما حقق مدرب العروبة البرتغالي برونو 20 نتيجة إيجابية.