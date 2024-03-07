درع وكأس السوبر الإماراتي القطري أبريل المقبل

كشفت اللجنة التنفيذية المنظمة للسوبر الإماراتي القطري، الذي يقام لأول مرة، عن كأس ودرع المسابقة المشتركة بين الدولتين المقررة إقامتها في أبريل المقبل، كما أعلنت عن الشركاء الرسميين للمسابقة، وهما شركة «مدن» الإماراتية، و«زوروا قطر» القطرية.

أعلن عن ذلك في الاحتفالية التي أقامتها اللجنة التنفيذية المنظمة للسوبر، أمس، في دبي، في ختام منتدى تطوير الدوري الإماراتي، حيث تم توقيع عقد إقامة مباراتي السوبر، بحضور رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم، رئيس اللجنة التنفيذية للمسابقة المشتركة، عبدالله الجنيبي، ونائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمسابقة، محمد السويدي، والعضو المنتدب لشركة «مدن»، عبدالله الساهي، وممثل «زوروا قطر» حمد الخاجة.

ومن المقرر أن تقام المسابقة بين الدولتين في أبريل المقبل، حيث سيكون الحدث الذهبي الأول كأس السوبر القطري الإماراتي الذي سيجمع بين العربي القطري بطل كأس أمير قطر 2022-2023 والشارقة بطل كأس رئيس الدولة لموسم 2022-2023، وستقام المباراة في 12 أبريل المقبل في العاصمة القطرية، الدوحة.

والحدث الذهبي الثاني هو درع السوبر الإماراتي القطري وسيجمع شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين 2022-2023، والدحيل القطري بطل دوري نجوم قطر 2022-2023، وستقام المباراة بدبي في 13 أبريل المقبل.