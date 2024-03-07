علاء زهير: الوحدة يراهن على أفضلية ملعبه أمام الوصل

أكد لاعب الوحدة علاء زهير، أن مواجهة فريقه أمام الوصل اليوم في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مفتوحة الاحتمالات أمام الفريقين، مبيناً أن الوحدة يراهن على أفضلية خوض اللقاء على ملعبه وأمام جمهوره.

وقال زهير لـ«الإمارات اليوم» إن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، مبيناً: «قد يكون الوصل لديه أفضلية الفوز في لقاء الذهاب على ملعبه بهدفين مقابل هدف، لكن في الوقت نفسه لدينا أفضلية أننا نلعب على استاد آل نهيان، وسيكون لدينا دعم كبير من الجمهور يجب أن نستفيد منه، وسيمنحنا فرصة العودة والتمسك بحظوظنا في التأهل إلى النهائي».

وتحدث لاعب الوحدة عن قوة فريق الوصل، وقال: «بالتأكيد الوصل يقدم مستويات قوية في الموسم الحالي، ويتصدر ترتيب الدوري، ويحقق نتائج جيدة جداً، ولكن ذلك لا يمنع أن يتمسك الوحدة بفرصة تحقيق الفوز».

وتابع: «لكل مباراة ظروفها المختلفة، ولا يمكن الاعتماد على نتائج الفريقين في المباريات السابقة، ولا شك أن خسارتنا في لقاء الذهاب تمنحنا الحافز للدخول من بداية اللقاء لتحقيق الفوز».

وأشار إلى أن فريقه يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على الجزيرة في الدوري. وقال: «لعبنا مباراة قوية في الجولة 15 أمام الجزيرة، وقدمنا مستوى جيداً، وحققنا فوزاً مهماً بثلاثة أهداف مقابل هدفين عقب مباراة مثيرة من الفريقين، إذ أرى أن هذا الانتصار له تأثير إيجابي على اللاعبين سواء في بطولة الدوري أو قبل مواجهة الوصل التي لها أيضاً أهمية كبيرة بالنسبة لنا، لذلك أغلقنا حالياً ملف الدوري، ونضع كل تركيزنا على تقديم كل ما لدينا في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إذ تفصلنا مباراة واحدة عن التأهل إلى النهائي».

وواصل: «هذه المباريات تعتمد على تفاصيل صغيرة، لذلك يجب أن نكون في كامل تركيزنا، وأن نستغل أي فرصة لإحراز الأهداف، إلى جانب تجنب الأخطاء التي قد تسهم في دخول أهداف مرمانا».

أما بالنسبة إلى إمكانية تركيز «العنابي» على المنافسة في كأس مصرف أبوظي الإسلامي، خصوصاً أن الفريق يحتل المركز الرابع برصيد 27 نقطة في الدوري بفارق 12 نقطة عن متصدر الترتيب الوصل، قال: «الوحدة لا يفكر بهذه الطريقة في الدوري، وبشكل عام لا يمكن أن نستسلم، إذ إن الدور الثاني أقيمت منه مباراتان فقط لكل فريق، ويتبقى 11 مباراة، وعلينا أن نركز على مبارياتنا وأن نلعب ونقدم كل ما لدينا حتى آخر جولة في البطولة، وفي الوقت نفسه نحتفظ بحظوظنا في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

واختتم تصريحاته متوجهاً بالشكر إلى الجمهور الوحداوي، وقال: «أتوجه بالشكر إلى الجمهور على تشجيعه الدائم للاعبين بشكل عام، ولي بشكل خاص، حيث إن جمهور (العنابي) يمنحنا حافزاً إضافياً للظهور بشكل جيد، ومن جانبي أتمنى أن أظهر بالمستوى الذي ينتظره مني الجمهور، وأن نسهم في سعادتهم خلال الموسم الحالي، لأنهم يستحقون أن ينافس الوحدة دائماً على الألقاب بصفته من أعرق الأندية في الدولة».