أحمد بن محمد: ممارسة الرياضة ثقافة مجتمعية عزّزتها قيادتنا الرشيدة

أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني، أن ممارسة الرياضة ثقافة مجتمعية عزّزتها قيادتنا الرشيدة، ووفرت لها البيئة الملائمة التي تشجع على استدامتها وزيادة نسبتها، مع نشر الإيجابيات المترتبة عليها بين جميع الفئات العمرية، فخصصت لها المنشآت عالية الكفاءة والبنى التحتية والمرافق التي تناسب أفراد المجتمع، وتزيد من لياقتهم البدنية، ووجّهت بسن القوانين والتشريعات الكفيلة باستمراريتها وجعلها نمطاً يومياً معتاداً. وحرصت كذلك، على التوعية بأهميتها في المناهج الدراسية على تعدد مراحلها، فأصبحت نهجاً أساسياً ومكوناً رئيساً في بناء مجتمع دولة الإمارات.

وأشار سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن ممارسة الأنشطة الرياضية لم تعد محصورة في فئات بعينها، وأن الحركة الأولمبية كفلت للجميع الحق في ممارسة الرياضة، وأكدت ضرورة تطبيق مبادئها على نمط حياة المجتمع، لاسيما في الصحة والتعليم والثقافة، بما يدعم فكرة إقامة مبادرة اليوم الرياضي الوطني التي يتم تنظيمها سنوياً، استجابة لدعوة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص يوم تستثمر فيه الأنشطة ويمارس فيه الجميع الرياضة تحت شعار «الإمارات تجمعنا».

ودعا سموّه إلى المشاركة في فعاليات النسخة التاسعة من مبادرة اليوم الرياضي الوطني التي تنطلق اليوم، وتستمر على مدار 24 ساعة متواصلة، بجملة من البرامج والأنشطة الرياضية والتراثية والمجتمعية المختلفة التي تم توزيعها على جميع أنحاء الدولة.

وقال سموّ النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني: «شهدت المرحلة الماضية تفاعلاً كبيراً بمجرد الإعلان عن النسخة التاسعة من اليوم الرياضي. تسلمت فرق العمل المشرفة على التسجيل والإعداد للحدث قوائم مبتكرة من المبادرات، تفتح المجال أمام كل الأعمار للمشاركة، كما تم الإعلان عن إتاحة الفرص لموظفي بعض الدوائر في عدد من الجهات الحكومية لإقامة برامج رياضية وتوعوية، إضافة إلى المشاركة الفاعلة للقطاع التعليمي والتربوي، بما يعزز قيمة اليوم الرياضي الوطني حدثاً رياضياً مجتمعياً من الطراز الأول، نجح في تحقيق أهدافه على مدار ثماني نسخ، ليصبح موعداً مهماً في الأجندة السنوية للفعاليات والأحداث الرياضية على مستوى الدولة».

وتنطلق فعاليات النسخة التاسعة من اليوم الرياضي الوطني بمجموعة من الفعاليات الرئيسة بسبع فعاليات تقام في الإمارات السبع، إلى جانب عدد ضخم من الأنشطة الفرعية والبرامج المصاحبة التي بلغ عدد المسجلين فيها عبر الموقع الإلكتروني Uaenoc.ae/sportsday، 50 ألف مشارك مع إمكانية زيادة العدد، إذ تنظم إمارة الفجيرة فعالية المشي الرئيسة على كورنيش الفجيرة التي تبدأ الساعة 7:30 صباحاً، وتتبعها فعالية أخرى للمشي في الساعة الثامنة صباحاً على كورنيش المظلات، إضافة إلى عدد من الفعاليات الفرعية تشمل 41 فعالية رياضية، بمشاركة 48 هيئة ودائرة اتحادية ومحلية، والأندية الرياضية الثقافية والمجتمعية وأندية الجاليات في 40 موقعاً مختلفاً.

كما تنظم إمارة أم القيوين الفعالية الرئيسة في واجهة الخور المائية بأم القيوين على فترتين، ابتداء من الساعة 7:00 صباحاً حتى الواحدة مساء، فيما تبدأ الفترة الثانية من الرابعة مساء حتى 7:00 مساء، بمشاركة جميع أفراد المجتمع. وتدشن الفعاليات بمسيرة المشي بمشاركة عدد من مديري الدوائر والهيئات والموظفين، إلى جانب مسيرة للخيول ومشاركة من جانب فرق الدراجات النارية.

كما تشارك فئة أصحاب الهمم في اليوم الرياضي الوطني، من خلال مشاركة مركز أم القيوين للتوحد، ووزارة تنمية المجتمع، إضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات البحرية والكايك والسباحة.

وتقام الفعالية الرئيسة في عجمان في المسار التراثي، وهي فعالية للمشي كذلك، فيما تنظم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الفعالية الرئيسة في إمارة رأس الخيمة على كورنيش القواسم، من خلال إقامة أنشطة رياضية متنوعة وتنظيم مسيرة رياضية، فيما تقام الفعالية الرئيسة لإمارة الشارقة في حديقة كشيشة، إضافة إلى فعاليات رياضية متنوعة في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى، على أن تستضيف إمارتا أبوظبي ودبي مجموعة من الأنشطة والبرامج الرياضية على مدار اليوم.

• اليوم الرياضي الوطني حدث رياضي مجتمعي مهم ضمن الأجندة السنوية للفعاليات والأحداث الرياضية على مستوى الدولة.