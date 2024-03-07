رمسـة مـلاعب

استبعاد

استبعد مدرب في دوري أدنوك للمحترفين لاعباً من التشكيلة الأساسية والاحتياطية في الجولة المنتهية من البطولة، عقوبة لاعتراضه على قرار الجهاز الفني باستبداله في الجولة قبل الماضية، ويتمسك المدرب باستمرار العقوبة في الجولة المقبلة، حفاظاً على قواعد الالتزام داخل غرفة خلع الملابس.

عُمرة

حفّزت إدارة نادي الوحدة جماهيرها على الحضور لتشجيع الفريق في مواجهته أمام الوصل، اليوم، في نصف نهائي كأس المحترفين، بتخصيص خمس رحلات عُمرة سيتم السحب عليها بين شوطي المباراة، ستشمل تذاكر الطيران، والإقامة والمواصلات الداخلية.

شكوى

شكا لاعبون مواطنون في فريق بدوري المحترفين لإدارة النادي، سوء تعامل المدرب الأجنبي معهم في الفترة الأخيرة، مطالبين بتدخل مسؤولي شركة كرة القدم للحفاظ على استقرار الفريق. وأبلغتهم الإدارة بأن المدرب سيرحل بنهاية الموسم الجاري ولن يتم تجديد عقده.