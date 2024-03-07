الأميركي أريك يصوب بـ «أسنانه الخلفية» في «دولية فزاع»

يُسدل الستار، مساء اليوم، على النسخة الثامنة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، التي تكشف عن هوية آخر المتأهلين للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024).

وفي أبرز مشاهد بطولة القوس والسهم، أثبت الأميركي أريك بننت، الذي يشارك مع منتخب بلاده في هذا الحدث العالمي، أنه صاحب همة ملهمة، إذ يصوب بـ«أسنانه الخلفية»، بسبب البتر في ذراعه اليمنى والذي لم ينل من عزيمته، متخطياً كل الصعاب في لعبة القوس والسهم. ويحلم اللاعب بالتأهل للمرة الخامسة إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، حيث سبق له الوجود في أربع نسخ سابقة.

وكشف أريك عن مشاركته للمرة الثانية في بطولة فزاع، مؤكداً أنها من البطولات المهمة في خريطة رياضة «أصحاب الهمم».

وقال: «سقف طموحاتي بلا حدود من أجل تحقيق هدفي المنشود، وفق النهج المرسوم من الجهاز الفني للوصول إلى الغاية المبتغاة».

من ناحية أخرى، اختتمت، أمس، منافسات رفعات القوة، حيث فازت الصينية جينبينف شباو بذهبية أفضل رفعة وزن 55 كغم «سيدات»، تاركة المركز الثاني للأوكرانية مارغانا شيفغون، فيما حلّت التركية بصرة دومان ثالثة.

وحصد الصيني يانغ ذهبية وزن 54 كغم «رجال»، فيما حلَّ البطل الفيتنامي آن وصيفاً، تلاه في المركز الثالث ديفيد من كازاخستان.