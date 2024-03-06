مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين تعود إلى أبوظبي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية أن مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة "القابضة" (ADQ) ستشهد مباراتين تمهيديتين قبل انطلاق الموسم بين فريقي بوسطن سيلتكس، الفائز بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين 17 مرة، ودنفر ناغتس، حامل لقب الدوري، وذلك يومي الجمعة 4 أكتوبر والأحد 6 أكتوبر في أبوظبي.

ويضم فريق سيلتكس حالياً كُلّاً من جايسون تاتوم، صاحب 5 مشاركات في مباريات كل نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وجيلين براون، المشارك 3 مرات في مباريات كل النجوم، والنجم جرو هوليداي، حامل لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لعام 2021، وكريستابس بورزينجيس، المشارك في مباراة كل النجوم عام 2018.

وسبق لهوليداي أن شارك في مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2022 ضمن فريق ميلووكي باكس، بينما يضم فريق دنفر ناغتس نيكولا يوكيتش، الفائز بجائزة أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مرتين والمشارك في مباريات كل النجوم في 6 مناسبات، إلى جانب كُلٍّ من جمال موراي وآرون غوردون.

وتُبث مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة "القابضة" (ADQ) مباشرة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وسائر أنحاء العالم، لتصل إلى عشاق كرة السلة في أكثر من 200 دولة ومنطقة عبر أجهزة التلفزيون ومنصات البث الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي.