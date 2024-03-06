أحمد بن محمد يثمن دعم القيادة الرشيدة لممارسة الرياضة

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني، أن ممارسة الرياضة ثقافة مجتمعية عزّزتها قيادتنا الرشيدة ووفرت لها البيئة الملائمة التي تشجع على استدامتها وزيادة نسبتها مع نشر الإيجابيات المترتبة عليها بين جميع الفئات العمرية، فخصصت لها المنشآت عالية الكفاءة والبني التحتية والمرافق التي تناسب أفراد المجتمع، وتزيد من لياقتهم البدنية، ووجهت بسن القوانين والتشريعات الكفيلة باستمراريتها وجعلها نمطاً يومياً معتاداً، وحرصت كذلك على التوعية بأهميتها في المناهج الدراسية على تعدد مراحلها، فأصبحت نهجاً أساسياً ومكوناً رئيسياً في بناء مجتمع دولة الإمارات.

وأشار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن ممارسة الأنشطة الرياضية لم تعد محصورة على فئات بعينها وأن الحركة الأولمبية كفلت حق الجميع في ممارسة الرياضة، وأكدت على ضرورة تطبيق مبادئها على نمط حياة المجتمع لاسيما في الصحة والتعليم والثقافة، بما يدعم فكرة إقامة مبادرة اليوم الرياضي الوطني التي يتم تنظيمها سنوياً استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص يوماً تستثمر فيه الأنشطة ويمارس فيه الجميع الرياضة تحت شعار " الإمارات تجمعنا".

ودعا سموه للمشاركة في فعاليات النسخة التاسعة من مبادرة اليوم الرياضي الوطني التي تنطلق اليوم غداً "الخميس" ومنذ الساعات الأولى من اليوم وعلى مدار 24 ساعة متواصلة، بجملة من البرامج والأنشطة الرياضية والتراثية والمجتمعية المختلفة، التي تم توزيعها على جميع أنحاء الدولة.

وقال سمو النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني " شهدت المرحلة الماضية تفاعلاً كبيراً بمجرد الإعلان عن النسخة التاسعة من اليوم الرياضي؛ تسلمت فرق العمل المشرفة على التسجيل والإعداد للحدث بقوائم مبتكرة من المبادرات، تفتح المجال أمام كافة الأعمار للمشاركة، كما تم الإعلان عن إتاحة الفرص لموظفي بعض الدوائر في عدد من الجهات الحكومية لإقامة برامج رياضية وتوعوية إضافة إلى المشاركة الفاعلة للقطاع التعليمي والتربوي، بما يعزز قيمة اليوم الرياضي الوطني حدثاً رياضياً مجتمعياً من الطراز الأول، نجح في تحقيق أهدافه على مدار 8 نسخ، ليصبح موعداً مهماً في الأجندة السنوية للفعاليات والأحداث الرياضية على مستوى الدولة".

وتنطلق فعاليات النسخة التاسعة من اليوم الرياضي الوطني بمجموعة من الفعاليات الرئيسية بواقع 7 فعاليات تقام في الإمارات السبع إلى جانب عدد اَ ضخماَ من الأنشطة الفرعية والبرامج المصاحبة التي بلغ عدد المسجلين فيها حتى الآن عبر الموقع الإلكتروني Uaenoc.ae/sportsday

50 ألف مشاركاً مع إمكانية زيادة العدد، إذ تنظم إمارة الفجيرة فعالية "المشي" الرئيسية على كورنيش الفجيرة والتي تبدأ الساعة 7:30 صباحاً وتتبعها فعالية أخرى للمشي الساعة 8 صباحاً على كورنيش المظلات، إضافة إلى عدد من الفعاليات الفرعية والتي تشمل 41 فعالية رياضية، بمشاركة 48 هيئة ودائرة اتحادية ومحلية، والأندية الرياضية الثقافية والمجتمعية وأندية الجاليات في 40 موقعاً مختلفاً.

كما تنظم إمارة أم القيوين الفعالية الرئيسية في واجهة الخور المائية بأم القيوين على فترتين، ابتداءً من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الواحدة مساءاً، فيما تبدأ الفترة الثانية من الرابعة مساءً وحتى 7:00 مساءً بمشاركة جميع أفراد المجتمع، وتدشن الفعاليات بمسيرة مشي بمشاركة عدد من مدراء الدوائر والهيئات والموظفين، إلى جانب مسيرة للخيول ومشاركة من جانب فرق الدراجات النارية.

كما تشارك فئة أصحاب الهمم في اليوم الرياضي الوطني من خلال مشاركة مركز أم القيوين للتوحد، ووزارة تنمية المجتمع، إضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات البحرية والكايك والسباحة.

وتقام الفعالية الرئيسية في عجمان بالمسار التراثي وهي فعالية للمشي كذلك، فيما تنظم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الفعالية الرئيسية بإمارة رأس الخيمة على كورنيش القواسم من خلال إقامة أنشطة رياضية متنوعة وتنظيم مسيرة رياضية، فيما تقام الفعالية الرئيسية لإمارة الشارقة في حديقة كشيشة إضافة إلى فعاليات رياضية متنوعة في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى، على أن تستضيف إمارة أبوظبي وإمارة دبي مجموعة من الأنشطة والبرامج الرياضية على مدار اليوم.

برنامج شامل

من جانبه ثمّن سعادة فارس، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية دعم وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني لضمان نشر أهداف هذه المبادرة المجتمعية، وبحث سبل مضاعفة عدد الفعاليات الرياضية المختلفة، مثمناً جهود فريق العمل التنفيذي لليوم الرياضي الوطني ودوره الفاعل في متابعة استعدادات جميع الأعضاء والخطط والبرامج المخصصة والفعاليات المقامة على هامش هذا اليوم؛ والتي تنوعت ما بين رياضية وتراثية وترفيهية راعت في ترتيبها جميع فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية.

وأكد المطوّع أهمية إعداد برنامج شامل يوثق العدد الهائل من الفعاليات الرياضية التي تلقاها فريق العمل خلال الفترة الماضية على الموقع الرسمي لليوم الرياضي الوطني، بما يضمن وجود مرجعاً معتمداً لمختلف الجهات والهيئات المشاركة، وكذلك وسائل الإعلام التي تسعى جاهدة لإبراز الصورة المميزة للحدث في كل نسخة بجميع إمارات الدولة.