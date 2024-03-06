العين خفّض سعة الملعب لأقل من 25 ألفاً حفاظاً على سلامة الجمهور

أعرب مشجعون لنادي العين، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، عن استغرابهم من عدد الحضور الجماهيري لمباراة العين والنصر السعودي في استاد هزاع بن زايد، الذي بلغ 22 ألفاً و326 متفرجاً، على الرغم من الإقبال الكثيف الذي وصل مداه من أجل الحصول على تذاكر حضور المباراة من المدرجات، مشيرين إلى أن الطاقة الاستيعابية للملعب هي 25 ألف مشجع.

وتساءلوا في مداخلاتهم عن السبب الحقيقي وراء اختفاء ما يفوق الـ2500 تذكرة، معتبرين أن عدداً كبيراً من الجماهير لم يتمكنوا من الحصول على التذاكر للوقوف خلف الفريق في المباراة.

وكان استاد هزاع بن زايد قد أكمل في شهر يناير الماضي 10 سنوات على افتتاحه، وقد صُمم بطاقة استيعابية 25 ألف مقعد تتنوّع ما بين كبار الشخصيات والمقصورات الخاصة والدخول المميز والعادي.

وقال مصدر لـ«الإمارات اليوم»: «إنه جرى خفض السعة الاستيعابية القصوى لمقاعد الملعب خلال الفترة السابقة، وإن الاستاد كان يتسع لـ25 ألفاً، لكنه الآن بمقدوره أن يستقبل أقل من 24 ألف مشجع».

وذكر المصدر أن «خفض السعة الاستيعابية للملعب كان بسبب اشتراطات السلامة، لأن بعض المقاعد كانت تشكل خطورة على سلامة المشجعين، ما تطلب إزالتها حتى يكون الاستاد مستوفياً لاشتراطات السلامة».

يذكر أن «الزعيم» حقق فوزاً مهماً على منافسه النصر بهدف نظيف في ذهاب الدور ربع النهائي، ويتجدد اللقاء بين الطرفين الإثنين المقبل في الرياض.