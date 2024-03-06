شباب الأهلي يضع قدماً في نصف نهائي «سلة غـرب آسيا»

وضع شباب الأهلي قدماً في الدور نصف النهائي لبطولة «سوبر غرب-آسيا» لكرة السلة عن المنطقة الخليجية، بفوزه، أول من أمس، على مضيفه المحرق البحريني بواقع (97-87)، في المباراة الأولى من السلسلة المكونة من ثلاث مباريات تُقام لحساب الدور التكميلي.

ويتعين على شباب الأهلي الفوز على المحرق البحريني في المباراة الثانية التي ستُقام في دبي، يوم الإثنين المقبل، لضمان التواجد في نصف النهائي، فيما بات المحرق مطالباً بردّ الاعتبار في مواجهة دبي، لإحياء آماله في فرض مباراة ثالثة فاصلة لتحديد هوية الفريق المتأهل.

ومنح الطابع الجماعي لفريق شباب الأهلي مفتاح التفوق في المباراة، من خلال 27 تمريرة حاسمة، مقابل 18 للمحرق، كما سجل «فرسان دبي» 21 نقطة من الهجمات المرتدة.

واستطاع شباب الأهلي ضمان انتصاره بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والرابع بواقع (25-19 و31-19)، فيما اكتفى لاعبو المحرق بالتعادل بنتيجة الربع الثاني (25-25)، ونيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (24-16).

وتألق بفريق شباب الأهلي الدولي قيس عمر بإحرازه 29 نقطة، فيما سجل السنغالي أسان بوي 25 نقطة بجانب 11 متابعة (كرة مرتدة عن السلة)، كما واصل الأميركي تشيفون لويس تألقه بتسجيله 22 نقطة وست متابعات وثماني تمريرات حاسمة.

يُذكر أن فريقي المحرق البحريني وشباب الأهلي، دخلا الدور التكميلي، بحلولهما في المركزين الثاني والثالث في ختام الدور التمهيدي من منافسات مجموعتي المنطقة الخليجية (الأولى والثانية)، فيما يخوض كاظمة الكويتي وصيف المجموعة الثانية مباريات هذا الدور أمام الريان القطري ثالث المجموعة الأولى، في مواجهات تُقام بنظام (بست أوف 3) من ذهاب وإياب واللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة في حال التعادل، ستحدد في ختامها هوية الفريقين المتأهلين للدور نصف النهائي عن هذه المنطقة، واللحاق بفريقي الكويت الكويتي والمنامة البحريني اللذين حجزا مبكراً بطاقتي التأهل بإنهاء الدور التمهيدي بصدارة كل منهما لمجموعته.