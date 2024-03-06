سحب قرعة بطولة القابضة الرمضانية بمشاركة 660 لاعباً

سُحبت في أبوظبي، أمس، قرعة النسخة الثالثة لبطولة القابضة الرمضانية، التي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 30 مارس الجاري، بمشاركة 660 لاعباً، يُشكلون 33 فريقاً من «القابضة» وشركات محفظتها، وتُقام منافساتها تحت إشراف اتحاد كرة القدم.

ووزعت القرعة الفرق المشاركة على ثماني مجموعات، بواقع أربعة فرق في كل المجموعات من الأولى إلى السابعة، بينما ضمت المجموعة الثامنة خمسة فرق، وحسب نظام البطولة، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16.