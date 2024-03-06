الصين تغرّد في صدارة «دولية فزاع» لأصحاب الهمم

واصل المنتخب الصيني تألقه في بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم مغرّداً في الصدارة قبل 48 ساعة من ختام النسخة الـ13، بعد أن جمع 13 ميدالية ملونة في فئة أفضل رفعة (تسع ذهبيات وفضية وثلاث برونزيات) مكرراً مشهد الصدارة في فئة المجموع الكلي بـ10 ميداليات ملونة (خمس ذهبيات وفضيتان وثلاث برونزيات).

وحلّ المنتخب الإيراني وصيفاً في فئة أفضل رفعة بخمس ميداليات (ثلاث ذهبيات وفضيتان) تلاه في المركز الثالث المنتخب البرازيلي بذهبية وثلاث فضيات وبرونزية، فيما حلَّ المنتخب التركي رابعاً بذهبية وفضيتين، والعراقي خامساً بذهبية ومثلها فضية وبرونزية.

فيما جاء المنتخب الأوزبكي وصيفاً في فئة المجموع الكلي برصيد ثلاث ذهبيات ومثلها برونزيات، وجاء في المرتبة الثالثة المنتخب الإيراني برصيد ذهبتين وبرونزيتين تلاه المنتخب الأوكراني بذهبية وفضيتين، وحلّ العراق خامساً برصيد ذهبية ومثلها فضية، وبرونزيتين.