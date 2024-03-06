خالد عيسى: تركت قلبي خارج الملعب في مواجهة رونالدو

أعرب حارس مرمى العين، الدولي خالد عيسى، عن سعادته الغامرة بانتصار «الزعيم» وخروجه بشباك نظيفة في مواجهة النصر السعودي، أول من أمس، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، مشيراً إلى أن السبب وراء برودة أعصابه خلال تصديه لتسديدة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل نهاية المباراة، كان نتيجة أنه «ترك قلبه خارج الملعب»، في إشارة إلى أنه لم يكن يخشى المواجهة.

وقال عيسى لـ«الإمارات اليوم»: «إنه يدرك بأن قلوب جماهير (البنفسجي) توقفت لحظة تسديد رونالدو للكرة، لكنه تعامل معها ببرودة أعصاب»، موضحاً: «لقد (تركت قلبي خارج الملعب)، بكل تأكيد أنا سعيد لأننا حققنا هذا الانتصار المهم، الذي تحقق بدعم الجماهير لنا في اللقاء».

وأشار الحارس الدولي إلى أن الأجواء المحفزة التي سبقت المباراة أدخلته في «فورمة» كأس العالم للأندية، التي خاضها «الزعيم» عام 2018 ووصل فيها إلى المباراة النهائية، وقال: «ليلة المباراة كان ينتابني إحساس مونديال الأندية نفسه الذي خضناه قبل ست سنوات، والسبب في ذلك الأجواء المحيطة بالمباراة، سواء داخل النادي أو حينما تسير في الشارع، أو خلال حديث الجماهير، الكل كان يتحدث عن هذه المباراة».

وكان خالد عيسى قد تألق بشكل لافت في الملعب نفسه، خلال مشاركة العين في كأس العالم للأندية بتصديه لركلات الترجيح، في المباراة الافتتاحية أمام تيم ويلينغتون النيوزلندي، وفي الدور نصف النهائي في المباراة التاريخية أمام ريفر بليت الأرجنتيني، قبل أن يعود الحارس ويسهم بشكل مباشر في حسم فريقه للقاء الذهاب الآسيوي أمام النصر.

وأثنى حارس مرمى «الزعيم» على الدعم الجماهيري الحاشد الذي حصلوا عليه، أول من أمس، وقال: «جماهيرنا لم تكن تحتاج إلى الدعوة، لأنها تعرف دورها، لقد كانوا على الموعد ولم يقصروا، وفي تقديري هم السبب الرئيس في هذا الانتصار وليس اللاعبين».

من جهته، قال لاعب فريق العين، المغربي سفيان رحيمي، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة: «في المواجهات الكبيرة تظهر شخصية اللاعبين الكبار، مقدماً في الوقت نفسه شكره لجماهير (الزعيم) على وقوفها خلفهم طوال وقت اللقاء».

وأرجع رحيمي السبب وراء ظهوره المميز في المباراة وتسجيله هدف الانتصار، إلى الحرية التي منحها له مدرب الفريق، الأرجنتيني هيرنان كريسبو، بسبب غياب مهاجم الفريق الأساسي، التوغولي لابا كودجو بداعي الإصابة.

وقال رحيمي: «كريسبو منحني الحرية المطلقة في الميدان، وهي ليست المرة الأولى التي ألعب فيها مهاجماً، عموماً نحن حققنا الانتصار في هذا الشوط الأول ولدينا الثاني في الرياض، ونحن سنعمل على أن نظهر بشكل أقوى في تلك المواجهة من أجل التأهل».

سفيان رحيمي:

• كريسبو منحني الحرية المطلقة في الميدان.. ليست المرة الأولى التي ألعب فيها مهاجماً.

حارس العين:

• جماهير العين كانت سبباً رئيساً في الفوز على النصر السعودي وليس اللاعبين.

صحف أوروبا: كريسبو نجح.. و«نصر رونالدو» ترنّح

سلّطت صحف ومواقع رياضية أوروبية الضوء على الانتصار الذي حققه فريق العين على النصر السعودي، بقيادة نجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري أبطال آسيا، وذكرت أن مدرب أصحاب الأرض، الأرجنتيني هيرنان كريسبو، نجح في المهمة، وأن الضيوف بقيادة رونالدو ترنحوا أمام منافسهم. ووصفت صحيفة «ماركا» الإسبانية انتصار العين بمثابة «ضربة أولى» إلى النجم كريستيانو وبقية رفاقه في الفريق، فيما جاء عنوان صحيفة «سبورت»: «نصر رونالدو ترنّح أمام العين»، وأكدت أن رونالدو كان بإمكانه منع تلقي فريقه الخسارة في حال كان قد استثمر الفرصة التي حصل عليها قبل نهاية اللقاء وتصدى لها الحارس خالد عيسى ببراعة.

من جهته، أشار موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي الشهير إلى نجاح المدرب هيرنان كريسبو، في إدارة اللقاء والحصول على أفضلية بالانتصار ذهاباً، وأن رونالدو في المقابل فشل في أن يصنع الفارق لفريقه في المباراة.