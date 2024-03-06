18 بطولة دولية تتصدر المشهد في دبي الشهر الجاري

تستضيف دبي 111 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية متنوّعة خلال الشهر الجاري، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي، وتتصدرها 18 بطولة دولية، من أبرزها: بطولة أقوى رجل في العالم، وبطولة فزاع الدولية السادسة للقوس والسهم، وبطولة فزاع الدولية الـ12 لرفعات القوة لأصحاب الهمم، والبطولة الدولية للسباحة، وبطولة دبي الدولية للألعاب المائية، وبطولة ريد بول لكرة القدم، والبطولات الدولية للغوص.

ويأتي كأس دبي العالمي للخيول في صدارة قائمة الفعاليات الدولية التي تقام خلال الشهر الجاري، إذ يشارك في هذا المونديال العالمي، الذي يقام في مضمار ميدان العالمي في 30 الجاري، 868 خيلاً تتدرب في 19 دولة، من أبرزها حامل لقب النسخة الماضية الجواد الياباني «أوشبا تيسورو».

ومن أبرز البطولات الدولية بطولة الجولة العالمية للتزلج على الألواح (ستريت)، التي تواصل لفت أنظار العالم إليها، من خلال المنافسات القوية بين أبطال العالم واللاعبين الأولمبيين المشاركين فيها من 65 دولة من مختلف قارات العالم، من أبرزها: اليابان والصين والبرازيل وأميركا وأستراليا، وتحظى البطولة باهتمام كبير من محترفي هذه الرياضة، حيث تُعدّ هذه البطولة هي الأكبر من نوعها على مستوى بطولات التزلج العالمية من حيث عدد المشاركين والمتأهلين منها إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يتأهل من جولتي (بارك) و(ستريت) 88 لاعباً للمشاركة في الأولمبياد، وتستمر منافساتها في «دبي هاربر» حتى 10 مارس الجاري.

كما تقام بطولة أقوى رجل في العالم 28 الجاري، وتنظمها مجموعة الإمارات الرياضية في «فندق الإمارات» بمدينة دبي الرياضية.

ويستضيف مجمّع حمدان الرياضي بطولة «كأس الإمارات الدولية للسباحة»، التي تنظمها «أكاديمية آيبكس الرياضية»، بالتعاون مع اتحاد السباحة، يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى 10 الجاري، ويشارك فيها 1200 سباح من داخل الدولة وخارجها يمثلون 55 أكاديمية ونادياً من 15 دولة مختلفة.

كما يستضيف مجمّع حمدان الرياضي أيضاً البطولة الدولية للغوص، التي تقام خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس، وتنظمها «بريمير سبورتس» للخدمات الرياضية.

وتقام بطولة تحدي «ليفل أب» الدولية للجمباز بمشاركة 650 لاعباً ولاعبة من داخل الدولة وخارجها، وينظمها مركز «ليفل أب» للياقة في مقره بمدينة دبي للإنتاج، ويتنافس فيها المشاركون ضمن فئات مختلفة، هي: الجمباز الفني للذكور للفئات العمرية من أربعة إلى 16 عاماً، والجمباز الفني للإناث للفئات العمرية من أربعة إلى 16 عاماً ضمن المستوى الأول حتى المستوى الخامس والمستوى الدولي.

كما تقام البطولة الدولية للجمباز الإيقاعي في مركز دانوب الرياضي على شارع الشيخ زايد، وبطولة «ريد بل فور 2 سكور» لكرة القدم، وبطولة الوفاء لزايد، وبطولة رمضان الفرقية الدولية للشطرنج، وغيرها.