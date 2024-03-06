رمسـة مـلاعب

تغييرات

تدرس إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين إحداث تغييرات كبيرة، خصوصاً على صعيد الجهازين الإداري والفني، بعد الانتقادات العنيفة التي طالت الإدارة في الفترة الأخيرة، بسبب تراجع نتائج الفريق.

توصية

عقدت إدارة أحد الأندية المحترفة اجتماعاً مع مدرب الفريق، وطلبت منه تقديم تقرير فني مفصل في ما يتعلق بأداء اللاعبين، لاسيما الأجانب، تمهيداً لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن تجديد عقود بعضهم من عدمه، وفقاً للتوصية المقدمة.

تغريدة

وجّه قائد فريق الشارقة شاهين عبدالرحمن، خلال تغريدة على حسابه عبر منصة «إكس»، الشكر إلى رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم المستقيل، عبدالله العجلة، على كل ما قدمه للنادي، وقال: «رجل مخلص ومحب لهذا الكيان، الله يوفقك يا بوراشد، وشكراً على كل شيء».