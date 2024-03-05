11 فاعلية في النسخة الرابعة للدورة الرياضية لحكومة عجمان

كشفت اللجنة المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي- ولي عهد عجمان -رئيس المجلس التنفيذي، أن النسخة الرابعة من الدورة ستشهد إقامة 11 فاعلية رياضية، وبرنامج تنافسية وترفيهية لكافة فئات المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة مؤتمرا صحفيا "الثلاثاء"، في فندق سراي عجمان وبحضور الرعاة والجهات المساهمة، للكشف عن تفاصيل البطولة واجراء القرعة.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، أحمد الرئيسي، أن الدورة الرياضية لحكومة عجمان، أصبحت على قائمة أجندة الفعاليات الرياضية في الإمارة بفضل دعم واهتمام ورعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

كما وجه "الرئيسي"، الشكر الى دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان الجهة المنظمة للحدث والمشرفة على مختلف فعاليات الدورة وعلى جهودها التنظيمية التي ساهمت في إنجاح البطولة خلال الأعوام الماضية، وشركاء النجاح "الجهات الراعية للبطولة"، وجميع المشاركين في الدورة من موظفين ورياضيين.

وقال أن: "النسخة الرابعة سوف تشهد تنوعاً في الفعاليات والبرامج بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع تلبيةً لكل الاهتمامات، حيث تضم 11 فعالية رياضية بواقع 9 بطولات تنافسية إلى جانب برنامج رياضي للسيدات وآخر للعمل الإنساني بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف يوم 19 رمضان.

وتضم الرياضات بطولات كرة القدم، والكرة الطائرة الشاطئية، والبادل تنس، والرماية، وسباق الدراجات الهوائية، وكرة السلة، والألعاب الشعبية، وسباق الجري، ألعاب التحدي، وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات، وفعاليات يوم زايد للعمل الإنسانية.

وأضاف: "نؤكد جاهزيتنا التامة لاستضافة الدورة في نسختها الجديدة وحرصنا الكبير على تهيئة كافة السُبُل لتعزيز النجاحات التي تحققت في الدورات الماضية وترسيخ دعائم البطولة كأحد أهم الأحداث الرياضية في الدولة خلال الشهر الفضيل.

وأكدت مدير إدارة برامج وخدمات الموارد البشرية في دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان، صفية المحرزي، على اهتمام وحرص الدائرة، على تنظيم البطولة تنفيذاً لرؤية حكومة عجمان وقيادتنا المشجعة لممارسة كافة أنواع الرياضة وجعلها نمط وأسلوب حياة لجميع الفئات وقطاعات المجتمع، وتعزيزاً للمسيرة الحافلة في العمل على بناء الإنسان والتي تعد أهم أولويات القيادة الرشيدة. كما يأتي هذا التنظيم في إطار اهتمام وحرص الدائرة على تقديم المبادرات المجتمعية لموظفي حكومة عجمان وتعزيز روح التنافس الرياضي وشحذ الهمم في رحاب شهر رمضان المبارك.

وذكرت بأن البطولة تهدف إلى تحفيز الموظفين على ممارسة الأنشطة الرياضية من خلال المنافسات الرياضية. وتعزيز روح التعاون والتواصل والمنافسة بين الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان، إضافة ترسيخ المشاركة المجتمعية ونشر الوعي والثقافة الرياضية لدى كل الفئات ونشر روح المودة والإخاء والسمات الإيجابية بين موظفي حكومة عجمان.