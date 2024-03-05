البلوشي والنعيمي يلمعان في بطولة «النجوم العربية الصاعدة 3» للملاكمة

تغلب الملاكم الإماراتي فهد البلوشي على الفنزويلي أندريس، في وزن الخفيف ضمن منافسات النسخة الثالثة من بطولة «النجوم العربية الصاعدة للملاكمة»، التي شهدت 10 نزالات مثيرة على حلبة ياس لينكس، برعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتنظيم شركة «إيه إيه صديقي سبورتس» بمشاركة نخبة من لاعبي الملاكمة العالميين والعرب.

ويعد البلوشي من أبرز الملاكمين الصاعدين الذين دخلوا عالم الملاكمة الاحترافية، وفاز في 13 نزالاً من أصل 14 خاضها خلال مسيرته، حسم اثنين منها بالضربة القاضية، كما فاز في آخر 12 نزالاً خاضها على التوالي.

كما قدم الملاكم الإماراتي المتألق سلطان النعيمي مباراة قوية في مواجهة الفنزويلي ايليو كانريو في وزن الذبابة، ونجح في هزيمته في الجولة الخامسة، بأداء مذهل.

ونجح الملاكم المغربي جواد بلمهدي «25 عاماً» أحد أبطال العالم في وزن الريشة، الحائز فضية الشباب سابقاً في مجلس الملاكمة العالمي، في الفوز على الغاني ألفريد لامبتي «21 عاماً» بالنقاط وقرار الحكام بعد 10 جولات.