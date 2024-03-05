دوري السلة يستأنف السبت.. والوصل ضيفاً على الظفرة

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة السلة، استئناف بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، يوم السبت المقبل، بإقامة المرحلة الثانية المخصصة لتحديد هوية الفريق الرابع الذي سيلحق بأندية شباب الأهلي والنصر والشارقة إلى الدور نصف النهائي، بعد أن حجزت هذه الأندية مقاعدها مبكراً مع انتهاء الدور التمهيدي الذي أسدل الستار عليه يوم 11 يناير الماضي.

ويستضيف الظفرة، سابع الترتيب، فريق الوصل الرابع، فيما يحل البطائح صاحب المركز الخامس ضيفاً على الوحدة سادس الترتيب.

ويقضي نظام المرحلة الثانية، بأن تقام بنظام «بست أوف 3»، وتتنافس فيه الفرق التي أنهت الدور التمهيدي من المركز الرابع حتى السابع، وهي الوصل والبطائح والوحدة والظفرة، على البطاقة الرابعة المكملة لأضلاع المربع الذهبي.

ويلتقي الفريقان المتأهلان يوم 17 الجاري، والفائز منهما سيكون الفريق الرابع المكمل للدور نصف النهائي، على أن يواجه فريق شباب الأهلي الذي أنهى الدور التمهيدي بالمركز الأول، يوم 28 مارس، على أن يشهد اليوم ذاته لقاء الشارقة مع النصر.