المهيري يخطف الأضواء في بطولة دبي لصيد الأسماك

خطف فريق «الطيار» الأضواء في اليوم الختامي من بطولة دبي الكبرى لصيد الأسماك التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2023-2024. وانتزع مؤسس الفريق، هزاع المهيري المركز الأول في فئة الكنعد، بعدما اصطاد سمكة في اليوم الختامي بوزن 36.5 كغم، وطول 157 سم. وفاز عبدالله إسحاق عبدالله بلقب منافسات فئة السكل (كوبيا) بعدما اصطاد سمكة بوزن 317 كغم، وطول 127 سم، ليحصل على مبلغ 15 ألف درهم.

توّج الفائزين البطل العالمي ونجم فيكتوري في التسعينات خلفان حارب.