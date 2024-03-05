التايواني كيني كو يحرز لقب بطولة دبي الدولية للطيران اللاسلكي

تُوّج الطيار التايواني، كيني كو، بلقب النسخة الرابعة من بطولة دبي ماسترز الدولية للطيران اللاسلكي «فئة الهليكوبتر»، التي نظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، على ميدان نادي دبي للطيران اللاسلكي (سكاي هب آر سي)، واختتمت منافساتها، أول من أمس، بمشاركة 16 طياراً عالمياً.

وقلب كيني كو، التوقعات في الجولة الأخيرة، وخطف اللقب من الطيار الأميركي نيكولاس ماكسويل، الذي كان يُنافسه على المركز الأول حتى الجولة الأخيرة، قبل أن يحتل المركز الخامس.

وحصل البطل التايواني، على الميدالية الذهبية، والجائزة المالية للمركز الأول وقدرها 7000 دولار، في حين جاء التايلاندي فافا سكارين، في المركز الثاني، ونال الميدالية الفضية، ومبلغاً مالياً قدره 5500 دولار، وتبعه في المركز الثالث مواطنه، كيمبو نوي، ونال الميدالية البرونزية ومبلغ 3500 دولار، ثم الطيار الفرنسي دانكن بوسون، رابعاً، ونال الميدالية البرونزية التقديرية، و2000 دولار، فيما حاز الطيار الأميركي نيكولاس ماكسويل صاحب المركز الخامس 1500 دولار.

وعقب الجولة الختامية، قام بتكريم الفائزين، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، نصر النيادي، بحضور كل من نائب رئيس الاتحاد مدير اللجنة المنظمة، يوسف الحمادي، والأمين العام، محمد يوسف، ومدير البطولة، طارق السعدي، وعضو إدارة الفعاليات في مجلس دبي الرياضي، أحمد الجناحي، ورئيس الاتحاد الماليزي للرياضات الجوية، نور حكيمي.

وشمل التكريم كذلك قدامى الطيارين الإماراتيين، وفي مقدمتهم سليمان العوضي، وأحمد ناصر، وعلي ناصر، وماريا أحمد ناصر، بجانب رئيس الاتحاد الماليزي.

وأكد نصر النيادي، أن النسخة الرابعة، جاءت مُكملة لسلسلة النجاحات الفنية والتنظيمية التي حققتها البطولة في النسخ الماضية، وعلى مستوى البطولات التي نظمها الاتحاد هذا العام.

وقال النيادي في تصريحات صحافية «أشيد بجهود أعضاء مجلس الإدارة وبمجموعة الشبان المتطوعين، الذين أخرجوا البطولات الدولية التي أقيمت في الأشهر الأخيرة، بأفضل صورة تعكس الطريقة الاحترافية التي نستضيف بها الأحداث الرياضية الكبرى».