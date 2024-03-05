رونالدو يصفق لجمهور العين بعد هتاف «ميسي ميسي»

استقبل بعض جماهير فريق العين، لاعب النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالهتاف باسم غريمه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك خلال نزوله لأرضية الملعب لإجراء عمليات الإحماء برفقة زملائه قبل المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان الهتاف باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي استمر لفترة طويلة خلال عمليات الإحماء، وقد واجه النجم البرتغالي هتافات الجماهير بالتصفيق لها، وهو ما جعلها تتخلى عن الهتاف مؤقتاً وتصفق له.

وخلال نزول لاعبي الفريقين لأرضية الملعب قبل انطلاق المباراة، رفعت جماهير فريق العين «تيفو» بعنوان «ميدالية كأس العالم للأندية تحققها ولا تعطى»، وحمل آخر صورة المصارع الأميركي اندرتيكر، في وقت كانت فيه جماهير الطرفين تتغنى بأهازيجها الخاصة.

وامتلأ الملعب بحضور نحو 23 ألف متفرج، من جماهير الفريقين منذ فترة مبكرة، إذ كانت التذاكر قد نفدت بالكامل قبل 48 ساعة من موعد اللقاء، وقد واجه الكثير من الجماهير صعوبة في الحصول عليها، ولجأ بعضهم إلى اقتناء عضوية فريق العين الموسمية.

إرث المونديال

ونجحت اللجنة المنظمة للمباراة في تسهيل عملية دخول الجماهير الغفيرة إلى الملعب بكل سهولة وسلاسة، وقد استعان المنظمون بالإرث التنظيمي لمونديال كأس العالم للأندية، إذ كان استاد هزاع بن زايد قد استضاف مجموعة من المباريات في كأس العالم للأندية خلال نسختي 2017 و2018 إلى جانب مباريات في كأس آسيا 2019 التي شهدت مبارياتها إقبالاً جماهيرياً كبيراً.

ووضع المنظمون سياجاً حديدياً مغطى بالقماش الأسود في محيط ملعب المباراة، وتم نصب الخيام لإجراءات التفتيش، لمنع إدخال الأغراض غير المسموح بها على غرار أدوات التدخين، كما جرى وضع لوحات إرشادية لتوجيه الجماهير نحو البوابات الصحيحة.

ووفر المنظمون صندوقاً للأمانات، ليتم استخدامه من جانب الجماهير، لوضع الأغراض التي يحظر دخولها للمدرجات، وجرى تحديد مكان الصناديق بجوار مبنى المواقف، وبالقرب من فندق ألوفت، ومقابل البوابة رقم 5، إضافة إلى موقع آخر بالقرب من شباك التذاكر.