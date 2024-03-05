قرعة سلة الكراسي المتحركة لدورة «ند الشبا» تُسحب اليوم

كثفت اللجنة المنظمة للنسخة الـ11 من «دورة ند الشبا الرياضية» استعداداتها لانطلاق الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان بمجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن تسع ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدرّاجات الهوائية، شد الحبل، تحدي الموانع.

وتعقد اللجنة المنظمة الاجتماع الفني الخاص ببطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة في الساعة السابعة من مساء اليوم في نادي دبي لأصحاب الهمم بحضور الإداريين من الفرق المشاركة في البطولة، كما سيتم إجراء مراسم قرعة البطولة. وكانت اللجنة المنظمة قد أجرت مراسم قرعة بطولة الكرة الطائرة في وقت سابق، حيث أسفرت عن تقسيم الفرق الثمانية المشاركة في البطولة إلى مجموعتين، وتضمنت المجموعة الأولى فرق زعبيل، الإمبراطور، فهود زعبيل، العميد، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الجوارح، إسبيدر تيم، بن ثاني، الملك.

كما أعلنت اللجنة المنظمة إغلاق باب التسجيل للمشاركة في بطولة البادل، أمس، بينما يتواصل التسجيل في باقي الرياضات عبر الموقع الإلكتروني.

واعتمدت اللجنة المنظمة أماكن ومواقع إقامة منافسات البطولات التسع المُدرجة ضمن برنامج الدورة هذا العام، حيث تستضيف الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا منافسات بطولة الكرة الطائرة والجوجيتسو والمبارزة ونهائي كرة السلة بالكراسي المتحركة، بينما تقام بطولة البادل في الصالة المجاورة المخصصة للبادل، ويقام سباق الجري في مضمار ميدان، وسباق الدرّاجات الهوائية في شارع ميدان ومناطق مختلفة من مدينة محمد بن راشد، وتقام بطولة شد الحبل وتحدي الموانع داخل مجمع ند الشبا الرياضي.