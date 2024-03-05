دبا الحصن يهزم الحمرية ويعزز مركز الوصافة

فاز دبا الحصن على ضيفه الحمرية بهدف نظيف سجله اللاعب البرازيلي جواو فيتور في الدقيقة 20 من المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، ضمن الجولة الـ23 لدوري الدرجة الأولى، وعزز دبا الحصن موقعه بالمركز الثاني برصيد 44 نقطة.

وفي مباراة ثانية، تغلب التعاون على مضيفه الذيد بثلاثية نظيفة، وسجل البرازيلي ألكسندر ميديريوس هدفين (58) و(74) كما سجل الغامبي مطر بدجي هدفاً في الدقيقة (65)، ليصبح رصيد التعاون 30 نقطة في المركز التاسع.

وفاز يونايتد على سيتي (4-1)، وسجل للفائز الأرجنتيني لويس مارسيلو هدفين (33) و(67)، والمالي بايدي كاني ديكيتي (45+2)، والبرتغالي صامويل بيدرو (90+2)، بينما سجل لفريق سيتي الإيطالي أشرف لزعر (85)، ليصبح رصيد يونايتد 36 نقطة في المركز الثالث.