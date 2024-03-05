23 لاعباً يمثلون «أبوظبي لرفع الأثقال» في كأس الإمارات

يمثل 23 رباعاً ورباعةً نادي أبوظبي في بطولتي كأس الإمارات للمواطنين والنسخة الثانية المفتوحة لأندية دول مجلس التعاون الخليجي، اللتين ينظمهما اتحاد اللعبة، غداً، وتستمران حتى السبت المقبل، وتقام البطولتان على صالة أكاديمية شرطة دبي في أم سقيم.

ويأتي التنافس في البطولتين في خمسة أوزان للرجال (تحت 61، 73، 89، 102، وفوق 102 كغم)، وللسيدات في أوزان (تحت 49، 59، 71، 81، وفوق 81 كغم).

ويمثل نادي أبوظبي لرفع الأثقال في فريق الرجال 11 رباعاً هم: مؤيد النجار، عزالدين الغفير، محمد فتحي، منذر الجسمي، محمد هادي، محمد قربي، نيكو يزنهوت، مصطفى السيد، محمد ميهامي، حسن الكثيري، أحمد دارويزي، بينما يمثل النادي بفريق السيدات 12 رباعةً هن: باولا جارسيا، مونسيرات فيلاسكيز، اجيلا هيل، هدى شكري، زهرة الهاشمي، فاطمة ناروئي، مونيك ستشميدت، أسماء أحمد، جوليا كاتو، عفاف علي جابر، ناشيبا ناكاييزا، مريم البلوشي. وتمثل البطولة فرصة لرباعي المنتخب مؤيد النجار وعزالدين الغفير ومنذر الجسمي، إضافة إلى رباعي المنتخب الآخرين عيسى البلوشي ومي المدني، للوقوف على جاهزيتهم قبل المشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها «بوكيت» في تايلند في الفترة من 31 مارس إلى 11 أبريل المقبل، التي تمثل الجولة الأخيرة من تصفيات أولمبياد باريس 2024.