3 ميداليات لسيدات الصين في «دولية فزاع» لأصحاب الهمم

أضاف منتخب الصين ثلاث ميداليات «ذهبيتين وبرونزية» في اليوم الرابع لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم، حملت إمضاء في زنج، ولي لياو، وزيومي دنج، وذلك قبل إسدال الستار على النسخة الـ13 التي تصل إلى محطتها الأخيرة غداً. في مسابقة فوق 86 كغم لأفضل رفعة كانت الكلمة لـ«التنين» بحصد المركزين الأول والثالث حينما حلقت اللاعبة في زنج بالميدالية الذهبية ومواطنتها زيومي دنج بالميدالية البرونزية، فيما كان المركز الثاني من نصيب الأوكرانية نتاليا أولينك. وفازت البرازيلية تايانا مديروس بذهبية وزن 86 كغم لأفضل رفعة تاركة الميدالية الفضية للبريطانية لويز سقدن فيما حلّت هيو لن من الصين تايبيه ثالثة.

وفي مسابقة أفضل رفعة وزن 73 كغم فازت الصينية لي لياو في المركز الأول، تلتها التركية سيبل كام بينما، ثم الأوزبكية روزا كوديفا. من جهة أخرى، انطلقت الأدوار التأهيلية والإقصائية الأولى للنسخة الثامنة من بطولة فزاع الدولية للقوس والسهم بمشاركة 230 لاعباً ولاعبة من 56 دولة. من جهته، قال رئيس قطاع العلاقات العامة والخدمات المساندة والمتطوعين، عيسى مخشب: «نقطف حالياً ثمار تطور البطولة على صعيد الإداريين واللاعبين والحكام والمصنفين والمتطوعين، ونحن نحتفل بـ15 عاماً على انطلاق هذا الحدث العالمي المهم بعد أن تبوأت بطولات فزاع مكانة مرموقة في الخريطة العالمية لرياضة أصحاب الهمم».