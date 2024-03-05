محمد حسين: عجمان في مرحلة الخطر

شدد إداري نادي عجمان محمد حسين، على أن موقف فريقه في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم صعب، ولا يزال في مرحلة الخطر، على الرغم من الفوز الذي حققه في الجولة الـ15 على فريق الإمارات بهدفين دون رد.

وقال محمد حسين لـ«الإمارات اليوم»: «موقفنا مازال في خطر، والنقاط التسع التي تفصلنا عن فريقي حتا والإمارات المهددين بالهبوط (بالمركزين الـ13 والـ14 على لائحة ترتيب الدوري)، لا تعني أن الفريق في أمان، فهذا خطأ كبير، قد نطمئن بصورة كبيرة إذا فزنا على بني ياس يوم الثامن من مارس الجاري في المباراة المؤجلة بين الفريقين، لكن الاطمئنان الكامل سيأتي حينما يجمع البرتقالي 20 نقطة».

وأضاف: «الدوري مازال طويلاً وهناك 11 مباراة متبقية في المسابقة، ومن الوارد أن يحدث خلالها الكثير من التقلبات. فريقا حتا والإمارات يقدمان مستويات قوية، وربما واجها سوء حظ في المباريات الأخيرة، لكن في الأخير أي فريق منهما قادر على قلب الأمور، والحذر مطلوب في كل مباراة إلى حين تأمين البقاء ومن بعدها نفكر في حسابات المراكز بجدول المسابقة».

وعن أسباب تعثر عجمان في الموسم الحالي رغم تألقه اللافت في الموسم الماضي، قال: «هناك ظروف صعبة تعرض لها الفريق من بداية الموسم، أهمها الخروج الإجباري للمدرب الصربي غوران، والتعاقد مع البرازيلي كايو الذي لم يحالفه التوفيق في تجربته معنا، فضلاً عن الإصابات التي ضربت عدداً كبيراً من اللاعبين مثل الحارس علي الحوسني، ووليد اليماحي، وبلال يوسف، وعصام فائز، وحسين عبدالرحمن وغيرهم من اللاعبين، إذ إن عجمان يتأثر إذا غاب عنه لاعب واحد، فكيف بخمسة لاعبين دفعة واحدة يعدون من الركائز الأساسية، فضلاً عن دخول عناصر جديدة على التشكيلة من لاعبين مواطنين وأجانب، وكلها ظروف تسببت في تراجع النتائج بالصورة التي وضعته في مركز متأخر على عكس كل التوقعات».

وأضاف: «الإصابات لم تُصب نجوم الفريق في بداية الموسم فقط، ولكنها استمرت بشكل متواصل، خصوصاً في الدور الأول وبداية الدور الثاني بغياب وليد أزارو لفترة ليست قليلة، ولولا فترة التوقف الطويلة لظروف مشاركة المنتخب في أمم آسيا لفقدنا هذا اللاعب لمباريات أخرى كثيرة، كما أصيب علي مدن، وفي هذه الفترة نفتقد الثنائي وليد اليماحي وعبدالرحمن راكان لظروف الإصابة أيضاً، وسيكونان خارج تشكيلة الفريق أمام بني ياس، ولكن ما يُحسب للجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني إيسايلا قدرته على التعامل مع تلك المواقف بخبرات كبيرة».

محمد حسين:

• قد نطمئن بصورة كبيرة إذا فزنا على بني ياس بالمباراة المؤجلة يوم الجمعة المقبل.