رمسـة مـلاعب

مقيم

انتقد مسؤول بأحد المجالس الرياضية في الدولة، اعتماد أندية عدة، على قيد لاعبين مقيمين في فرق المراحل السنية لكرة القدم، مؤكداً أن لاعبين تم قيدهم لا تتطابق أعمارهم الأصلية مع عمر هذه الفئة.

أعذار

رفض مدرب بدوري أدنوك للمحترفين، تقديم أي أعذار عن الاستراتيجية المتبعة بالدفع بلاعبين شبان في التشكيل الرئيس على الرغم من النتائج غير المُرضية لجمهور النادي، متمنياً أن تكون الأخطاء المرتكبة من قبل هؤلاء اللاعبين، بمثابة دروس يستفيدون منها في تحسين أدائهم بالمستقبل.

نفي

نفى رئيس شركة كرة قدم في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، وجود أي خلافات مع محترف أجنبي مؤثر في صفوف الفريق، مشيراً إلى أن إبقاء اللاعب مع الفريق الرديف يعود إلى إصابة طفيفة، قام على إثرها الجهاز الفني بإراحة اللاعب.