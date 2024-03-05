«الأبيض الأولمبي» يواجه مصر في «غرب آسيا»

سُحبت، أمس، في العاصمة الأردنية، عمّان، قرعة بطولة غرب آسيا الخامسة للمنتخبات تحت 23 سنة لكرة القدم، التي ستقام في مدينة الأحساء السعودية خلال الفترة من 20 إلى 26 من مارس الجاري.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني الأولمبي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخب مصر، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبي السعودية والأردن، وفي المجموعة الثانية كوريا الجنوبية وتايلاند، وفي الرابعة أستراليا والعراق.

ووُزعت المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، بواقع منتخبين في كل مجموعة، يتقابلان في مباراة واحدة خلال الدور الأول، على أن ينتقل الفائز إلى الدور نصف النهائي، بعدها يتأهل المنتخبان الفائزان إلى المباراة النهائية، فيما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، كما ستُقام مباريات لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

يذكر أن البطولة وجهت الدعوة إلى أربعة منتخبات تقع خارج منطقة غرب آسيا للمشاركة في المنافسات، هي: كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر.