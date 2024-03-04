5 ممنوعات على الجماهير في قمة العين والنصر .. هذه عقوبة اقتحام أرضية الملعب

ناشدت إدارة استاد هزاع بن زايد جماهير مباراة اليوم بين العين وضيفه النصر السعودي والمقرر انطلاقتها في الساعة 08:00 من مساء اليوم في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بضرورة الالتزام بالقواعد والسلوك خلال حضور المواجهة المرتقبة.

وذكرت إدارة الاستاد عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أنه لن يتم السماء بارتداء قمصان وازياء الفريق المنافس أو الفرق المحايدة في الأقسام المخصصة لجماهير الفريق المضيف في الاستاد للحفاظ على المظهر الموحد.

كيف استعان نادي العين بإرث "مونديال الأندية" في تنظيم مواجهة النصر؟ (صور) https://t.co/GpZgwE6N8y | #الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 4, 2024

كما علقت العمل بلائحة إعادة السماح بدخول الاستاد بين شوطي المباراة، كما شددت على أن يكون لدى جميع الضيوف والرعاة تذاكر سارية حتى يتم السماح لهم بالدخول، كما جمدت العمل بلائحة إدخال عربات الرضع إلى الاستاذ.

وطالبت إدارة الاستاد الجماهير باحترام حدود ملعب المباراة واتباع اللوائح للحفاظ على أجواء رياضية أمنة ومتعة، وذكرت أن المخالفين قد يتعرضون لغرامات أو المنع من حضور الفعاليات المستقبلية كما قد يصل الأمر إلى توجيه تهم جنائية إليهم وفقاً لمدى تصرفهم.