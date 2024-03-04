كيف استعان نادي العين بإرث "مونديال الأندية" في تنظيم مواجهة النصر؟ (صور)

أكملت اللجنة المنظمة لمباراة العين وضيفه النصر السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم والمقررة في الساعة 08:00 من مساء اليوم الإثنين كامل استعداداتها لاستقبال الجماهير لحضور اللقاء الذي يستقطب الأنظار المحلية والقارية والعالمية.

وقد استعان المنظمون لموقعة اليوم بالإرث التنظيمي لمونديال كأس العالم للأندية، إذ كان استاد هزاع بن زايد قد استضاف مجموعة من المباريات في كأس العالم للأندية خلال نسختي 2017 و2018 والتي شهدت مبارياتها اقبالاً جماهيرياً كبيراً.

5 ممنوعات على الجماهير في قمة العين والنصر .. هذه عقوبة اقتحام أرضية الملعب https://t.co/cZmvD70Ui6 | #الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 4, 2024

ووضع المنظمون سياجاً حديداً مغطى بالقماش الأسود في محيط ملعب المباراة، ونصبت خياماً لإجراءات التفتيش لمنع إدخال الأغراض الغير مسموح بها على غرار أدوات التدخين، كما جرى وضع لوحات إرشادية لتوجيه الجماهير نحو البوابات الصحيحة.

ووفر المنظمون صندوقاً للأمانات ليتم استخدامه من جانب الجماهير لوضع الأغراض التي يحظر دخولها للمدرجات، وجرى تحديد امكان الصناديق بجوار مبنى المواقف، وبالقرب من فندق ألوفت ومقابل البوابة رقم 5 بالإضافة إلى موقع آخر بالقرب من شباك التذاكر.

وكانت القيادة العامة لشرطة أبوظبي متمثلة بمديرية شرطة منطقة العين قد أعلنت اكمال استعداداتها لتأمين سلامة الجمهور واللاعبين خلال الحدث، مؤكدة جاهزية الفرق الأمنية والشرطية المكلفة بتأمين المباراة.

وحثت شرطة أبوظبي الجماهير على الحضور المبكر لتفادي الازدحام وضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول الجماهير إلى استاد هزاع بن زايد و التشجيع الحضاري والبعد عن التعصب الرياضي والتعاون مع عناصر الشرطة و التقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور.