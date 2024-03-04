محمد الشرقي يشهد حفل اليوبيل الفضي لنادي الفجيرة للرياضات البحرية

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، المكانة الرائدة لإمارة الفجيرة في مجال الرياضات البحرية ونجاحها المتواصل في تنظيم السباقات البحرية سنويًا واستقطاب الأبطال العالميين إليها، وذلك خلال حضور سموه الحفل الذي أقامه نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بمناسبة يوبيله الفضي ومرور 25 عامًا على تأسيسه.

حيث قام سموه بتتويج الفائزين بجائزة الفجيرة الكبرى لبطولة العالم للزوارق السريعة فئة "الإكس كات"، وذلك بحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة وسعادة الدكتور رافييل كيولي رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

وأشار سموه، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتوفير متطلبات إنجاح البطولات العالمية التي ينظمها النادي، وتحقيق أهدافها التي ترتقي بمجال الرياضات البحرية، وتدعم رؤية الدولة وتنافسيتها على جميع الأصعدة.

وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية على مدار 25 عامًا نحو ترسيخ حضور إمارة الفجيرة في مجال الرياضات البحرية وتنظيم منافساتها الدولية التي تجتذب أنظار العالم وأبطال الألعاب البحرية للمشاركة فيها.

وتوج سموه الفائزين بجائزة الفجيرة الكبرى لفئة "الإكس كات" التي نظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية واختتمت منافساتها مساء أمس الأحد، حيث حصل زورق الفيكتوري تيم بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي من دولة الإمارات على المركز الأول، والزورق سوي كات" بقيادة الثنائي سباستيان وارث نايروبي على المركز الثاني من جمهورية إيطاليا، وفي المركز الثالث زورق Hpi racing اش بي اي ريسينغ من مملكة السويد.

