الوصل يحبط «المطاردين».. وشرودر يحل لغز «النصر»

أحبط فريق الوصل المتصدر، مطارديه الذين كانوا ينتظرون تعثره أمام الشارقة في الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، حيث عزز مكانه في قمة الترتيب بالنقطة 39، بينما واصل العين وشباب الأهلي الضغط على الوصل، بعد أن فاز كل منهما على حتا وخورفكان على التوالي، فيما عاد الوحدة إلى سباق المنافسة، بينما تراجعت حظوظ الشارقة كثيراً، وكانت مفاجأة الجولة هي وصول النصر إلى المركز السادس للمرة الأولى، في وقت شهدت فيه الجولة إقالة مدرب كلباء، الإيراني فرهاد مجيدي. وترصد «الإمارات اليوم» ثمانية مشاهد فنية لافتة شهدتها الجولة على النحو التالي:

السناني.. الحارس المتألق

في الوقت الذي يتصدر فيه فريق الوصل جدول الترتيب، ويسير في طريق تحقيق اللقب، فإن أحد أبرز المساهمين في ذلك هو حارس مرماه خالد السناني المتألق، الذي حافظ على نظافة شباكه للمرة الخامسة هذا الموسم، إضافة إلى الصلابة الدفاعية التي تعززت بصفقة شتوية بالتعاقد مع الكوري سيونغ هيون جونغ، الذي حقق ثنائية رائعة في قلب الدفاع مع سفيان بوفتيني.

ماريغا وتيغالي.. أدوار متشابهة

تأثر فريق الشارقة خلال مباراة الوصل بالاعتماد على الثنائي الهجومي موسى ماريغا وسبستيان تيغالي مع بعضهما، إذ إن الأدوار المتشابهة للثنائي أثرت في مستواهما، وبدا واضحاً خلال أوقات اللقاء التضارب في الأدوار، وهو الأمر الذي كان يعانيه الوحدة في فترة سابقة، حين كان يعتمد على تيغالي والبرازيلي جواو بيدرو في الوقت نفسه.

سيزار.. ورقة رابحة

أثبت لاعب شباب الأهلي، يوري سيزار، أنه من الأوراق الرابحة في الفريق، إذ سجل حتى الآن ستة أهداف، بينها ثلاثة بعد مشاركته بديلاً، وكان سيزار سجل هدفاً في مرمى الشارقة خلال لقاء السوبر، بينما أحرز اثنين في لقاء خورفكان في الجولة الماضية، ولم يكتفِ في تلك المباراة بالتسجيل فحسب، بل صنع الهدف الثالث الذي سجله زميله مؤنس دبور.

العميد.. يتوهج مع شرودر

في الموسم الماضي، كانت آخر مرة استطاع فيها النصر الوصول إلى المركز السادس في الجولة الثانية، بينما في الموسم الحالي، وعلى الرغم من البداية الصعبة، ومع تولي المدرب الهولندي ألفريد شرودر المسؤولية، تغير حال النصر إلى الأفضل، جولة بعد أخرى. وفي الجولة الماضية واصل انتصاراته، وفاز على بني ياس، ليبلغ المركز السادس برصيد 21 نقطة.

مجيدي.. إقالة بعد تراجع النتائج

انتهى الفصل الأخير من مشوار المدرب الإيراني فرهاد مجيدي مع كلباء في الموسم الحالي في الجولة الماضية، وذلك على الرغم من أن الفريق كان قد تطور تحت قيادته، إلا أن التراجع في النتائج أخيراً أدى إلى إقالته، إذ يحتل كلباء المركز الـ12 برصيد 13 نقطة، وتسود حالة من الانقسام الفني حول ما إذا كانت إقالة مجيدي هي الحل.

نور الله.. أفضل المُعارين

استحق لاعب فريق الوحدة المعار من شباب الأهلي، الإيراني أحمد نور الله، أن يكون أفضل المُعارين، إذ يخدم اللاعب ناديه بكفاءة، وإلى جانب تسجيله للمباراة الثالثة على التوالي (الشارقة، البطائح، الجزيرة)، فإنه في المجمل كان منذ انضمامه إلى الوحدة طرفاً في 10 أهداف، بتسجيله أربعة وصناعته ستة، يحتل بها المركز الثاني في صانعي الأهداف.

توقيت أهداف الوصل

سجل لاعبو فريق الوصل ثمانية أهداف في ربع الساعة الأخير، وهي أكبر نسبة من عدد الأهداف المحرزة في الموسم الحالي، ما يؤكد أن مستوى التركيز الذهني واللياقة البدنية يكونان في أعلى معدلاتهما في الأوقات الأخيرة من المباريات، بعكس ما هو متوقع.

«الإعصار» و«الصقور».. معاناة مستمرة

اقترب كل من فريقي حتا و«الصقور» على التوالي من الوصول إلى نقطة اللاعودة، بسبب استمرار النتائج السلبية في المسابقة، إذ مع الوصول إلى الجولة الـ15 وفي رصيدهما خمس نقاط لكل فريق، فإن ذلك يدق ناقوس الخطر أمامهما، وعلى الورق تبدو الفرصة مواتية للبقاء، لكن في واقع الأمر فإن ذلك سيتطلب منهما مجهوداً مضاعفاً.

ترتيب الهدافين

- لابا كودجو (العين): 11.

- عمر خريبين (الوحدة): 9.

- علي مبخوت (الجزيرة): 9.

- فابيو ليما (الوصل): 9.

صانعو الأهداف

- نيكولاس خمينيز (الوصل): 9.

- أحمد نور الله (الوحدة): 6.

- أليخاندرو بوزيلو (الجزيرة): 6.

- إيريك جورجنيتس (العين): 6.

تصدي الحراس

- فهد الظنحاني (بني ياس): 67.

- سهيل عبدالله (الإمارات): 57.

- إبراهيم البلوشي (البطائح): 53.

- سالم خيري (حتا): 52.